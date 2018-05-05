Крупнейший в мире дирижабль сгорел за 36 секунд

Горящий цеппелин "Гиндербург", 1937. Фото: Збруч

6 мая 1937 года в штате Нью-Джерси сгорел крупнейший в мире дирижабль "Гинденбург". Погибло 35 из 97 человек, находившихся на его борту. Еще один человек на земле.

Цеппелин "Гинденбург" был построен 4 марта 1936 года в Германии. Это был самый воздушный корабль в мире - 245 метров в длину и 41 метр в диаметре, весом 242 тонны с 190 тыс куб. метров газов в баллонах и четырьмя дизельными двигателями "Даймлер", мощностью 1,1 тыс. лошадиных сил. "Гинденбург" мог поднять 90 тонн груза. Дирижабль начал свои полеты с пассажирами еще в мае 1936 года. Без всяких событий ему удалось осуществить перелеты в США и в Рио-де-Жанейро. Тогда же "Гинденбург" выполнил быстрый перелет через Атлантику - за 43 часа. К маю 1937 цеппелин совершил 37 рейсов через Атлантический океан, перевез в пункты назначения около 3 тысяч человек.

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3 мая в он открывал новый сезон компании "Немецкое Воздухоплавание". На борту было 36 пассажиров, обслуживали 14 стюардов на двух палубах, 22 механики и 25 летчиков; в багажном отделении было около 900 кг чемоданов, саквояжей и другого ручного багажа. Вылетев из Германии и преодолев Атлантику за 77 часов, 6 мая 1937 "Гинденбург" появился над Манхэттеном

Желая удовлетворить пассажиров и продемонстрировать американцам дирижабль, капитан корабля подвел цеппелин практически вплотную к смотровой площадки Empire State Building. Там воздушное судно ожидали репортеры и зрители. Переждав грозу, дирижабль снизился до 60 метров и подошел к мачте, сбросив причальные канаты. Через секунду вспыхнул огонь, который охватил корма. Благодаря мастерству капитана и экипажа, дирижабль некоторое время удавалось удерживать в воздухе, после чего "Гинденбург" относительно аккуратно упал на землю рядом со швартовочной мачтой. Благодаря большим панорамным окнам спастись удалось 62 из 97 пассажирам и персоналу из тех, кто был на борту. Через 36 секунд полностью сгоревший дирижабль упал на землю.

Американская и немецкая комиссии пришли к выводу, что причиной возгорания дирижабля стала случайная пробоина корпуса и возгорания водорода от случайной искры или грозового разряда. Поэтому в следующем году знаменитый дирижабль "Граф Цеппелин" не осуществил ни одного полета, поскольку на полеты судов, заполненных водородом, был наложен запрет. Однако существовали и другие версии возгорания "Гинденбурга" - мина, поджог.