Кость собаки изменила представления ученых о заселении Америки

В пещере на Аляске нашли кость самого древнего на континенте пса. Фото: University at Buffalo

Фрагмент кости собаки возрастом 10 тыс. лет нашли на побережье Аляски в пещере. Он может рассказать о переходе первобытных людей в Северную Америку из Евразии.

Собака умерла во время конца ледникового периода. Ее кость является старейшим подтвержденным следом существования одомашненной собаки в Америке. Ранее остатки одомашненных животных находили в штате Иллинойс. Но собаки оттуда моложе, сообщает gizmodo.com.

Кости из Иллинойса подтверждают, что первые поселенцы Северной Америки привезли своих собак из Евразии.

Команде биологов удалось вывести из фрагмента кости полный митохондриальный геном, который они сравнили с современными породами собак, историческими арктическими собаками и американскими собаками до контакта с европейцами. ДНК собаки происходит исключительно из Евразии. Археологам удалось проследить геном до расхождения с сибирскими собаками примерно 16 700 лет назад. Это время совпадает с датой первоначального заселения Америки.

Кость свидетельствует, что миграция людей происходила вдоль северо-западного побережья Тихого океана. Есть вероятность, что эта собака убежала. Но археологи считают, что это животное жило вместе с людьми.

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"Другие находки из этой пещеры включают человеческие кости и артефакты, но все они моложе. Однако они позволяют предполагать, что пещеру действительно использовали люди. Они уже были в регионе во время, когда жила эта древняя собака. У нас нет прямых доказательств того, что это животное жило с людьми. Однако мы знаем, что эта собака была одомашненной, а не волком", - сообщила эволюционный биолог Шарлотта Линдквист из Университета в Буффало.

Анализ изотопа углерода свидетельствует о том, что эту собаку кормили люди. Она ела рыбу, мясо китов и тюленей.

Археологи нашли подтверждение, что викинги были в Америке первыми европейцами. Ученые из Канады утверждают, что нашли легендарный поселения викингов Хоп на месте современного города Нью-Брансуик в восточной части Канады.