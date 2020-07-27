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Коммунизм опаснее нацизма и фашизма - историк

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Коммунизм опаснее нацизма и фашизма - историк
Украинцы собрались на митинг на Майдане Независимости в 1990 году Фото: wikipedia

Историк Станислав Кульчицкий считает, что Украина должна пережить еще одно проблемное поколение. Тогда приблизится к странам Западной Европы, которые не болели "вирусом коммунизма".

"Коммунизм, в отличие от нацизма или фашизма, - это гораздо более опасная вещь. Это не поверхностная политическая структура. Она проникает в тело народа и в тело каждого. Уничтожает ответственность лица за свое существование, дает ему ощущение защищенности государством. Вот этот государственный патернализм уничтожает независимого человека. И это второе поколение еще слишком перенасыщенно "совковостью". Лишь третье поколение, которое уже вполне самостоятельное, знает английский и высокие технологии, сможет справиться. Это уже европейские или американизированные люди, которые рано или поздно возьмут власть в свои руки", - рассказывает ученый в интервью изданию "Украинская интерес".

100 лет назад большевики думали, что можно просто слить Украину с Россией. Потом увидели национально-освободительное движение украинцев. Начали использовать все возможности ленинского государства-коммуны, чтобы с одной стороны, зажать Украину как насекомое в янтаре по партийной линии, а с другой - предоставить ей возможность свободного продвижения: свои наркоматы, государственные границы.

"Это многим просто деформировало представление. Тот же Михаил Грушевский, приехал назад из эмиграции. Десятки, сотни, тысячи людей поверили. Они сюда с удовольствием ехали, получали работу. И всех их в 30-х годах уже уничтожили. Практически всех, кто прибыл из-за рубежа", - объясняет историк.

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Увидел истинное лицо коммунизма украинский государственный деятель Владимир Винниченко, который приехал в Украину в 1920 году. Сначала доверял советским "народным" декретам.

"Его хотели сделать заместителем председателя Совнаркома Украины и наркомом иностранных дел. Он понял, что будет "штемпелем" - то есть его именем, очень популярным тогда, будут штемпелить различные мероприятия советской власти. Это было непростое время. Сложное для советской власти. Кронштадтское восстание, Махно, крестьянские восстания и тому подобное. В этих условиях Винниченко хотели использовать, использовать его популярность. Он уехал и приложил много усилий, чтобы объяснить всем людям, что такое коммунизм в стране Советов. Потому что он увидел, что это такое. И его вера в коммунизм переродилась в него в так называемый конкордизм", - объясняет Кульчицкий.

Ученый считает, что возрождение украинской нации не проходит без приключений. Пока существует Россия и имперский менталитет у подавляющего большинства россиян, Украине всегда будет угрожать опасность.

Историки и публицисты раскритиковали статью Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней российский президент перекладывает ответственность за начало Второй мировой войны на страны Запада и на Польшу, не обходит вниманием и украинцев.

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