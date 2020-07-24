Коммунисты выступили против поднятия украинского флага

Украинцы торжественно несут сине-желтый флаг по Крещатику Фото: istpravda.com.ua

Сине-желтый флаг впервые взвился в Киеве 24 июля 1990 года. Его подняли у здания Киевсовета. Событие состоялось в 19:00 под торжественные возгласы "Слава Украине!" и под пение гимна "Ще не вмерла Украина".

"Ему предшествовала упорная и изнурительная борьба за решение о принятии украинской национальной символики на сессии Киевсовета между членами и сторонниками демократического блока и ортодоксальными членами коммунистического блока. А бюро Киевского горкома компартии даже приняло специальное решение - о поспешности и якобы пока нецелесообразности этого, ибо использование национальной символики в столичном Киеве, мол, противоречит законам и действующей Конституции Украины. Но народ сам сказал свое веское слово. Президиум Киевского горсовета, заседавший тогда, был вынужден принять протокольное решение о поднятии нашего флага над столицей Украины ", - вспоминал журналист Алексей Ващенко.

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Флаг пошили в Западной Украине. Вскоре его торжественно освятили возле Софийского собора. Церемонию проводил архимандрит Украинской Православной Церкви Владимир Романюк и настоятель православного храма Бориса и Глеба отец Юрий. Освятил знамя и Ивано-Франковский епископ Украинской греко-католической церкви Павел Василик.

В тот день в Киеве поддержать акцию собрались сотни тысяч людей. Флаг несли молодые люди в казацких нарядах. Караулили его сечевые стрельцы. Поднятый флаг охраняли до утра, чтобы предотвратить возможное снятие или провокации.

Киев стал 9-м городом в котором был поднят национальный флаг. Несмотря на это, его поднятие именно в столице имело важнейшее значение. Оно символизировало возвышение всего народа и готовность творить собственное молодое независимое государство - Украину.

В настоящее время исторический флаг хранится в Национальном музее истории Украины.

16 июля Украина отмечала 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете. Документ приняли в зале Верховной Рады УССР конституционным большинством народных депутатов. Принятие документа стало ключевым для восстановления исторической справедливости, возрождения украинской государственности как воплощения идеи соборности украинского народа и его земель, своеобразной точкой отсчета восстановления государственной независимости Украины в целом.