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Кого называли вампирами и что делали с их останками

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Кого называли вампирами и что делали с их останками
Европейский "вампир" эксгумированный исследователями с большим камнем на костях Фото: bigmir.net

В 1990-м в городе Грисвольд, штата Коннектикут, США, дети обнаружили человеческие останки в старом песчаном карьере. Археологи, которые прибыли на место раскопок, нашли древнее семейное кладбище местных фермеров XVIII - XIX вв. Земля принадлежала семье Уолтон. Они эмигрировали в штат в 1690-х. Одно захоронение отличалось от других. Выглядело, словно пиратский флаг.

Череп и скрещенные бедренные кости мужчины лежали на ребрах и позвоночнике. Сами позвонки были разбиты. На крышке гроба, который сильно забили большими гвоздями, сделали надпись "JB-55", что означало инициалы и возраст. Вероятно, мужчина очень "донимал" семью после смерти и они решили, что он вампир. Родственники достали тело, пытаясь найти сердце "упыря", но от него остался один скелет. Поэтому они решили убить "вампира", разобрав его остатки на череп и скрещенные кости, сообщает Journalist.

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Археолог Пол Следзик и медик Николас Беллантони, исследуя захоронения, пришли к выводу, что ребра мужчины были сильно повреждены бактериями. Анализы показали, что он болел туберкулезом.

Историки объясняют, что в Новой Англии вера в вампиров в XIX в. была очень сильна. К ним относили и больных туберкулезом. Люди верили, что умерший возвращался к своим родственникам и высасывал из них жизнь. Чтобы избавиться от этого, покойного надо было достать и сжечь его наполненное кровью сердце. Подобная практика была и в Европе, где "вампирам" в сердце забивали деревянные колья или разбивали его большими камнями. Также могли переворачивать лицом к земле, забивать конечности, отделять череп от головы и класть под ноги.

На самом деле, у многих близких "вампира" также обнаружили туберкулез или другие легочные болезни, которые и "высасывали из них жизнь" после смерти родственника.

Недалеко от итальянского города Пьяцца Армерина на острове Сицилия группа исследователей наткнулась на могилу ХХІ в. В ней лежал скелет человека, который был жестоко убит и похоронен вниз лицом.

Как отметили археологи, таким способом обычно хоронили тех людей, которых жители считали вампирами, - чтобы они не вернулись из мертвых.

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06
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