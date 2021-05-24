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понедельник, 24 мая 2021 12:31

Канадцы устанавливают мемориал на Хортице

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Канадцы устанавливают мемориал на Хортице
Мемориал хортицких меннонитов создают при поддержке жителей Канады Фото: Ukrinform

В Запорожье появится Мемориал хортицких меннонитов. Средства на поддержку инициативы выделила канадская организация.

Возведением мемориала занимаются сотрудники Национального заповедника "Хортица" при поддержке граждан Канады - потомков меннонитов. Базовый эскиз проекта предоставил гендиректор заповедника Максим Остапенко, а канадские ученые и дизайнеры создали 3D модель, об этом корреспонденту Укринформа рассказал научный сотрудник заповедника Максим Штатский.

В основу мемориала ляжет часть надгробных стел из кладбища меннонитов XIX-XX веков, уничтоженных советской властью и обнаруженных в 2019 году. Сейчас установлены фрагменты 13 идентифицированных надгробий из запланированных 15. Всего их обнаружили около 50.

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Исследователи рассказали что напротив центрального входа уже установили надгробие Екатерины Кооп - жены Абрахама Коопа, который основал предприятия, что со временем стали заводами "Запорожкабель" и "Коммунар". В дальнем правом углу будет стоять стела Бернарду Шелленбергу, который прожил 48 лет и был первым профессиональным врачом в колонии меннонитов на Хортице.

Также там будут и стелы рядовых жителей колонии. Генрих Товс прожил всего 19 лет, но имеет специфическое надгробие: сделанное на заказ, с другим шрифтом, высеченным венком. Старейший памятник датирован 1793 годом. Он принадлежит солдату.

В центре комплекса будет стоять якорь, как символ христианской веры и символ меннонитов.

Не исключают, что в дальнейшем Мемориал хортицких меннонитов будут расширять.

Летом 2019 года специалисты Национального заповедника "Хортица" раскопали фундамент сделанный из надгробных плит меннонитов. Их обнаружили неподалеку уничтоженного большевиками в 1930-х меннонитского кладбища в Запорожье.

"Ужасная находка по сути - большевики никогда не считали "неблагонадежные нации" за людей, а потому уничтожали все упоминания о них - в названиях населенных пунктов, топонимике и как видим даже на кладбищах", - сообщал директор Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Запорожья Владислав Мороко.

Тогда сообщили, что решающую судьбу находок, которые удалось бы идентифицировать, должны были определить родственники.

Меннониты - протестантская община. Впервые появились в Украине в 1789-м. Прибыли по приглашению царского правительства и состояли преимущественно из немецких колонистов. Жили в Екатеринославской, Таврической, Херсонской губерниях. В районе Запорожья основали поселок Дармштадт - теперь Ромашки Запорожской области. Во время Голодомора 1932-1933 годов и сталинских репрессий почти все умерли или были депортированы в Сибирь.

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