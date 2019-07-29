Что сделают с надгробиями, которые нашли замурованными в фундаменте

В Запорожье из фундамента амбара вытащили уже 18 надгробий Фото: zanoza-news.com

С фундамента советского амбара острове на Хортица в Запорожье вытащили 18 надгробий меннонитов. Некоторые горожане уже приносят туда цветы. Работники заповедника "Хортица" рассматривают возможность создания мемориального комплекса.

"Точное количество надгробий установить сложно из-за большого количества мусора, но, ориентировочно, их количество колеблется от 50 до 200 штук Впереди много работы: нужно демонтировать остатки стен, углубить дно амбара и убрать мусор. На аренду техники необходимо более 42 тысяч гривен. Потом понадобится больше. Таких средств у заповедника нет", - отметил запорожский краевед Роман Акбаш.

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После того, как идентифицируют меннонитов, которым принадлежали памятники, окончательную судьбу находок определят родственники, передает Zanoza.

Меннониты - протестантская община. Впервые появились в Украине в 1789-м. Прибыли по приглашению царского правительства и состояли преимущественно из немецких колонистов. Жили в Екатеринославской, Таврической, Херсонской губерниях. В районе Запорожья основали поселок Дармштадт - теперь Ромашки Запорожской области. Во время Голодомора 1932-33-х и сталинских репрессий почти все вымерли или были депортированы в Сибирь.