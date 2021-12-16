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пятница, 17 декабря 2021 09:20

Камень с изображением голодного бога обнаружили в Мексике

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Камень с изображением голодного бога обнаружили в Мексике
Камень с календарем ацтеков хранится в музее антропологии в Мехико. Фото: https://www.indiansworld.org

На раскопках в Мексике 17 декабря 1790-го нашли камень с календарем ацтеков. На базальтовом диске диаметром 3,66 м и весом 24 т в центре изображен лик бога Солнца Тонатиу с высунутым языком. Голодный бог мог наесться только человеческими сердцами. Их вырывали из живых людей.

На календаре отмечены годы. В каждом 365 дней. Были 18 месяцев по 20 дней. Еще добавляли пять "несчастливых дней". Календарь был создан между 1502-м и 1521 годом. Цели и значение камня непонятны. Самые древние толкования камня связаны с его использованием в качестве календаря. Мексиканский антрополог Антонио де Леон и Гама написал трактат о календаре ацтеков, используя этот камень. Ацтеки имели свой календарь, который так же как и современный, имел 365 дней в году.

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Современные археологи считают, что камень использовался в качестве торжественного бассейна или ритуального алтаря для жертв гладиаторов, нежели как астрологический или астрономический справочник. Сейчас хранится в музее антропологии в Мехико.

У египетского города Розетта среди в старом здании лейтенант Пьер-Франсуа Бушар 19 июля 1799 года нашел необычную плиту с иероглифами. Расшифровал тексты французский историк Жан-Франсуа Шампольон. Розеттский камень хранится в Британском музее.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
декабря

Камень с изображением голодного бога обнаружили в Мексике

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