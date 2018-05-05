Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото

На сайте Австрийского государственного архива - Österreichisches Staatsarchiv, хранятся фотографии Одессы. Их сделали австрийские фотографы весной 1918 года. Gazeta.ua предлагает ознакомится с раритетными снимками.

Фото: Österreichische Staatsarchiv

Австрийские войска вошли в Одессу в марте 1918-го - по договоренности Центральной Рады и стран Четверного союза. Власть от большевиков перешла к украинскому правительству гетману Павлу Скоропадскому.

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После поражения в Первой мировой войне и революций в Германии и Австро-Венгрии, в ноябре 1918 года австрийские войска ушли из Одессы.

В Австрийском государственном архиве сохранились раритетные фотографии, сделанные в Киеве в 1918 году - во время правления гетмана Павла Скоропадского. "28 апреля в Киеве собрался Съезд" хлеборобов-собственников", то есть мелких землевладельцев. В союзе с помещиками. Отслужили молебен и провозгласили "гетманом" генерала Скоропадского, - писал в дневнике журналист и публицист Владимир Короленко. - Параллельно немецкий отряд явился на заседание Центрального Совета разогнал ее. Арестовав некоторых членов и грубо сделав обыски у многих. В том числе и у председателя - Грушевского ".