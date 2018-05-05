 
Ексклюзивы
1/5
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 3276
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 927
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 828
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 171
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1755
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 6741
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3015
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1944
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4302
Фото
Все фото
16
7
5
6
6
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
&quot;Самое дорогое сокровище у народа - дети&quot; - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Показали двухэтажный поезд, что курсировал по Украине полвека назад
Показали двухэтажный поезд, что курсировал по Украине полвека назад
Нашли останки неизвестного древнего существа
Нашли останки неизвестного древнего существа
Вспоминаем Николая Яковченко: &quot;Рожа, кормилица моя родная&quot;
Вспоминаем Николая Яковченко: "Рожа, кормилица моя родная"
Видео
Все видео
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Что Украине даст поместная церковь
Что Украине даст поместная церковь
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
Весенний субботник: показали, как учеников заставляли убирать металлолом
Весенний субботник: показали, как учеников заставляли убирать металлолом
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1755
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4302
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5985
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 774
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8838
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
05 мая 2018
Просмотров: 261
Підкупила чесністю
– Прийшов обирати лікаря, а в реєстратурі – черга до дверей. Ажіотаж страшний, – говорить Ігор. Він пішов підписувати договір ...
суббота, 05 мая 2018 11:50

Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
16

  Комментировать

На сайте Австрийского государственного архива - Österreichisches Staatsarchiv, хранятся фотографии Одессы. Их сделали австрийские фотографы весной 1918 года. Gazeta.ua предлагает ознакомится с раритетными снимками.

Фото Одессы 1918 года хранятся в Австрийском национальном архиве
Фото: Österreichische Staatsarchiv
Фото Одессы 1918 года хранятся в Австрийском национальном архиве
Фото Одессы 1918 года хранятся в Австрийском национальном архиве
Фото Одессы 1918 года хранятся в Австрийском национальном архиве
Фото Одессы 1918 года хранятся в Австрийском национальном архиве

Австрийские войска вошли в Одессу в марте 1918-го - по договоренности Центральной Рады и стран Четверного союза. Власть от большевиков перешла к украинскому правительству гетману Павлу Скоропадскому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У тынков и на барашках - показали жителей Станислава на фото конца XIX века

После поражения в Первой мировой войне и революций в Германии и Австро-Венгрии, в ноябре 1918 года австрийские войска ушли из Одессы.

В Австрийском государственном архиве сохранились раритетные фотографии, сделанные в Киеве в 1918 году - во время правления гетмана Павла Скоропадского.

"28 апреля в Киеве собрался Съезд" хлеборобов-собственников", то есть мелких землевладельцев. В союзе с помещиками. Отслужили молебен и провозгласили "гетманом" генерала Скоропадского, - писал в дневнике журналист и публицист Владимир Короленко. - Параллельно немецкий отряд явился на заседание Центрального Совета разогнал ее. Арестовав некоторых членов и грубо сделав обыски у многих. В том числе и у председателя - Грушевского ".

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Коко Шанель добавляла в духи внутрености кашалота

Led Zeppelin установили мировой рекорд на провинциальном стадионе

Самое читаемое
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 71777
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 45463
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 40136
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой Просмотров: 35295
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 29371
История
Коко Шанель добавляла в духи внутрености кашалота
Коко Шанель добавляла в духи внутрености кашалота
 Просмотров: 225
Led Zeppelin установили мировой рекорд на провинциальном стадионе
Led Zeppelin установили мировой рекорд на провинциальном стадионе
 Просмотров: 684
Опубликовали советы украинского фотографа начала ХХ в.
Опубликовали советы украинского фотографа начала ХХ в. Просмотров: 252
Украинцев призывают прикрепить к одежде красный мак
Украинцев призывают прикрепить к одежде красный мак Просмотров: 927
Историк объяснил, почему 9 мая не является праздником
Историк объяснил, почему 9 мая не является праздником 3 Просмотров: 2142
Больше всего комментируют
7
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Найем хотят заставить забрать заявление
4
Новая почта судится с Нацбанком
3
Вокруг Шулявского моста разгорелся скандал
3
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
Голосов: 2149
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua