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вторник, 21 января 2020 16:24

Какими были паломники к Иордану 100 лет назад - подборка фото
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Показали 100-летние фото православных паломников к Йордану
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Показали 100-летние фото православных паломников к Йордану
Показали 100-летние фото православных паломников к Йордану
Показали 100-летние фото православных паломников к Йордану
Показали 100-летние фото православных паломников к Йордану

Показали 100-летние фото православных паломников к Иордану.

Их опубликовало в Facebook сообщество Хроники прекрасной эпохи.

Иордания известна тем, что в прошлом на ее территории происходило много событий, описанных в Ветхом Завете. Наибольшее значение для христиан всего мира имело крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно поэтому тысячи паломников веками отправлялись в эти места и продолжают посещать их. Все расстояния проходили пешком или двигаясь лагерями. Женщины-паломницы всегда носили с собой платки, трости и чистую белую одежду для погружения в священные воды. Среди одежды на фото можно увидеть и вышиванки.

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Кроме реки Иордан, паломники посещают такие святыни, как Гору Нево, Петру, Византийскую церковь в цитадели Аммана, Герасу, Гробницу Ноя и другие.

Шотландские ученые нашли старейший пейзажный рисунок Венеции. Ему около 670 лет.

Обнаружили в рукописи итальянского паломника Никколо да Поджибонси. Он путешествовал по Европе в 1346–1350 годах и стремился достичь Иерусалима. Книгу, вероятно, написал по возвращении в Италию.

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