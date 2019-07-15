Как жили осужденные в конце XIX в. - фото

Фото: pauart.pl

В польском цифровом архиве хранятся уникальные снимки, сделанные в конце XIX в. на каторге острова Сахалин в Тихом океане.

На фото можно увидеть суровые условия жизни и работы каторжан и как их доставляли к острову. На некоторых кадрах присутствуют местные жители.

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По Симодскому трактату 1855-го, Сахалин был признан общим нераздельным владением России и Японии. С этого времени начинается активная колонизация острова и конфликты между россиянами и японцами.

В 1875-м Сахалин полностью переходит в собственность Российской империи в обмен на Курильские острова. Тогда его превращают в место ссылок.

Фотографии, сделанные графом Каролем Лянцкоронским на острове Шри-Ланка, хранятся в цифровом польском архиве. Они сделаны в конце XIX в. На фото можно увидеть, как жили и чем занимались местные жители.