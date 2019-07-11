Какой увидел Шри-Ланку в конце XIX в. граф из Галичины - подборка фото

Фото: pauart.pl

Фотографии, сделанные графом Каролем Лянцкоронским на острове Шри-Ланка, хранятся в цифровом польском архиве. Они сделаны в конце XIX в. На фото можно разглядеть, как жили и чем занимались местные жители.

После путешествия он написал книгу воспоминаний "Вокруг земли 1888-1889 годы: впечатления и взгляды". Работал над ней в поместье в городке Раздол Львовской области в течение 1892-го. Опубликовали книгу 1893-го. Работа имела большой успех среди европейцев, поэтому ее переиздали на трех языках: польском, немецком и французском.

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В 1929-м граф Кароль Лянцкоронский подарил коллекцию ценных фотографий Польской академии знаний.

Уникальные цветные фотографии начала ХХ в. хранятся в цифровом архиве. Их сделали в Норвегии. Тогда страна входила в состав Швеции. Но постепенно завоевывала национальную автономию, утверждала местные органы власти.