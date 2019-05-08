Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото

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Акт о капитуляции Германии в 1945-м подписали во французском городе Реймс.

Фото старого города выложили в сообществе "Хроники Прекрасной Эпохи" в Facebook.

Реймс был городом во французском департаменте Марни.

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Он известен своими архитектурными памятниками средневековья, особенно Реймским собором, где короновали французских королей.

Трамвай и фуникулер в Киеве перевозили пассажиров во время немецкой оккупации в течение 1941-1943-х. Фуникулер потреблял очень мало электроэнергии, поэтому его работа не прекращалась. В 1942-1943-х перевез 1050 млн пассажиров.