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вторник, 07 мая 2019 14:57

Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны
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7 мая 1905-го открыли киевский фуникулер. Первыми пассажирами стали его строители и мастера.

Еще со времен возникновения Киева существовала проблема сообщения между Верхним городом и Подолом. Сначала киевляне пользовались крутыми тропами, потом - Андреевским спуском. Впоследствии от Крещатика до Подола пошел через Владимирский спуск первый трамвай. Путь стал хоть длиннее, но более удобным.

Идею построить между верхней и нижней частями города механический подъем в виде небольшой наклонной железной дороги с канатной тягой подал инженер Артур Абрагамсон. Проект разработали инженеры Н. К. Пятницкий и Н. И. Барышников.

  Изображение на открытке соответствует времени после открытия фуникулера в 1905-м.
Изображение на открытке соответствует времени после открытия фуникулера в 1905-м.

Строили подъемник 3 года. Пути подъема протянулись на 200 м. Сначала он соединял верхнюю террасу Владимирской горки с улицей Боричев Ток.

Фуникулер назывался Михайловским электрическим канатным подъемом из-за близости к Михайловскому Златоверхому монастырю.

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Одновременно от Контрактовой площади до нижней станции проложили трамвайную колею. Купив билет в трамвае №15, пассажиры бесплатно пересаживались в фуникулер.

Фуникулер считался трамвайным маршрутом. У него был номер до середины 1930-х.

  Нижняя станция, Боричев Ток. Здесь пассажиры могли бесплатно пересаживаться с трамвая на фуникулер.
Нижняя станция, Боричев Ток. Здесь пассажиры могли бесплатно пересаживаться с трамвая на фуникулер.

В 1928-м во время плановой замены каната сорвался вагон, стоявший на верхней станции. Упал и разбил нижней вагон. Тогда решили впервые реконструировать фуникулер. К тому же строители проложили еще около 40 м колеи.

С тех пор нижняя станция ​​перенесена на пересечение улицы Петра Сагайдачного и Почтовой площади. Были попытки расширить территорию фуникулера и раньше, но до этого на новом месте станции были частные усадьбы.

Трамвай и фуникулер в Киеве перевозили пассажиров и во время немецкой оккупации в течение 1941-1943-х. Фуникулер потреблял очень мало электроэнергии, поэтому его работа не прекращалась. За 1942-1943-е перевез 1050 млн пассажиров.

  Фотография 1943 года. На верхней станции разбиты окна.
Фотография 1943 года. На верхней станции разбиты окна.

В 1958-м в машинном зале фуникулера установили современное оборудование. Именно оно сделало движение безопасным. А в конце 1984-го фуникулер снова обновили.

В 2019-м власти Киева запланировали установить прозрачный фуникулер фирмы Doppelmayr Garaventa с кондиционерами. Новые вагоны смогут вместить несколько сотен человек и будут двигаться со скоростью до 14 м/с.

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Интересно, что во время снегопада в марте 2013-го фуникулер использовали как подъемник для катания на лыжах и сноубордах с Владимирской горки и Андреевского спуска.

Вот так выглядел фуникулер вскоре после его построения.
Нижняя станция, Боричев Ток. Здесь пассажиры могли бесплатно пересаживаться с трамвая на фуникулер.
Проект фуникулера.
Изображение на открытке соответствует времени после открытия фуникулера в 1905-м.
Таким был фуникулер до войны, фотография 1932 года.

Первые трамвайные вагоны с электродвигателями прибыли в Киев 2 мая 1892-го. Их построили братья Струве на фабрике в Москве по американским чертежам.

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