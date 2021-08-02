Как Варшава восстала против нацистов - фото

Фото: facebook.com/clio.eu/

Показали колоризированные фотографии, оригиналы которых сделали во время Варшавского восстания 1944 года. Их опубликовало в Facebook сообщество "Пустощі східноєвропейської Кліо"

Восстание началось 1 августа и стало главной военной операцией Армии Крайовой против Третьего Рейха. В то время передовые силы Красной армии наступали на немецкие позиции и закреплялись на правом берегу Вислы. Повстанцы надеялись выбить немцев из Варшавы и освободить город до прихода советских войск, что могло способствовать сохранению независимости Польши.

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Во время тяжелых уличных боев полякам, часть из которых не имела оружия, удалось взять под контроль большую часть центра города и немало стратегических объектов и мостов. Количество повстанцев быстро росло - присоединялись женщины, старики и дети. Однако вскоре повстанцы получили известие, что советское наступление остановилось. Это позволило немцам перегруппироваться и усилить местный гарнизон. Они пошли в контрнаступление применяя танки, артиллерию и авиацию, из-за чего очень скоро положение восставших стало тяжелым.

В начале сентября командование немцев предложило полякам сдаться. Уже 2 октября 1944 года командующий Армией Крайовой Тадеуш Коморовский подписал капитуляцию. По подсчетам польских историков, во время восстания погибло 10 тыс. солдат и до 200 тыс. мирных жителей Варшавы.

Накануне Второй мировой войны еврейское население Варшавы составило 378 тыс. человек - почти 30% от всего населения города. 28 сентября 1939-го после 3 недель ожесточенных боев и осады, Варшаву оккупировали немцы. Евреи подверглись жестоким гонениям, их хватали прямо на улицах и отправляли на принудительные работы. В феврале 1940-го оккупационная власть готовила план по созданию гетто в Варшаве. Вокруг еврейского квартала начали строить стену длиной 18 км. Из 1800 варшавских улиц 73 вошли в состав гетто. В марте 1941-го число евреев в Варшавском гетто превысило 460 тыс. человек.