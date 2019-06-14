Как в "Игре Престолов": откопали кожнную одежду с драконом

Автор: yorkpress.co.uk В Йорке, Великобритания нашли элемент одежды с изображением дракона

Средневековый артефакт нашли электрики в городе Йорк в Великобритании. Им оказался кусок хорошо сохранившегося элемента одежды - кожи с изображением дракона.

"Во время ремонтных работ мы тесно сотрудничаем с Йоркским археологическим фондом. На днях меняли высоковольтный кабель. Не ожидали раскопать что-то интересное. Фрагмент кожи с рисунком средневекового дракона выглядит так, будто он прямо из "Игры престолов", - отметил бригадир Майк Хаммонд.

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"Это невероятно хорошо сохранившийся и фантастически украшенный фрагмент кожи. Вероятно, сохранился благодаря глубине, на которой находился. Он ниже уровня канализации, которая была проложена более чем 100 лет назад", - добавил руководитель проекта по Йоркского археологического института Тебе Кендалл. Об этом сообщает York Press.

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