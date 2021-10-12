Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм

Создали фильм об истории провозглашения Независимости Украины. Фото: ЦИОД

Вышла восьмая серия исторического проекта "10 дней независимости Украины".

Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года стал последним гвоздем в гроб СССР, который прекратил свое существование через 25 дней после его проведения, сообщает Центр исследований освободительного движения.

"Это был очень рискованный шаг — провести всенародный референдум в декабре 1991-го. Тогда никто не проводил социологических кампаний и не изучал настроений населения. Запад также в нас не верил. Да что там Запад — даже наши дружественные соседи и страны Балтии не признали Украину независимой республикой после провозглашения Акта о независимости. И причин этому было много", - рассказывает историк и автор фильма Владимир Вятрович.

Украина тогда казалась потенциально нестабильной, разделенной по историческим границам, языковым и религиозным признакам. Ее будущее на тот момент было абсолютно непрогнозируемым и был высок риск того, что потенциальное новое государство изберет путь тоталитаризма, а не демократии — у власти все еще были коммунисты.

Кроме того, на территории Украины был размещен один из крупнейших арсеналов ядерного оружия в мире. Это изрядно отпугивало. Когда в начале августа 1991-го в украинский парламент приехал президент США Джордж Буш-старший, он призвал депутатов отказаться от стремлений независимости.

"Дело в том, что перед поездкой в Украину Буш получил секретный отчет ЦРУ, где рассматривались четыре возможных сценария будущего для СССР. Светлых среди них не было. В трех прогнозах Украина оставалась вместе с Москвой — даже если раздвигаться Балтийские республики. Последний предусматривал полный распад Союза - стратеги ЦРУ считали его катастрофическим и рекомендовали делать все возможное, чтобы избежать этого", - объясняет Вятрович.

Несмотря на отсутствие внешней поддержки и попытки коммунистов всеми силами сохранить Советский Союз, украинские национал-демократы делали все возможное, чтобы приблизить украинскую независимость.

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24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 дней независимости". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с созданием государства. "Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым есть 24 августа. Хотя на самом деле это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта, историк Владимир Вятрович. Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.