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вторник, 05 октября 2021 10:57

Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины

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Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Создали фильм об истории провозглашения Независимости Украины. Фото: ЦИОД

Вышла седьмая серия исторического проекта "10 Дней независимости Украины".

В ней рассказывается о провозглашении независимости 24 августа 1991 года, сообщает Центр исследований освободительного движения.

"Иногда нам кажется, что независимость сама упала в руки украинцев, а события 24 августа 1991-го были просто стечением обстоятельств. На самом деле все было не так - на тот момент страну штормило не первый месяц. Многолюдные протесты под Верховной Радой УССР стали привычным явлением, как и многотысячные митинги в галицких областях, где местная власть почти полностью перешла в руки бывших диссидентов", - сказал автор и ведущий проекту Владимир Вятрович.

Этому предшествовали шахтерские забастовки, цепь единства, Революция на граните и путч в Москве.

Украинских коммунистов напугали эти события. Они с одной стороны боялись российского лидера Бориса Ельцина, с другой - улицу, которая требовала люстрации.

Украинская оппозиция была меньшинством в парламенте УССР. Она пыталась договориться с коммунистами, чтобы провозгласить независимость Украины.

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В фильме речь идет о неожиданностях, которые сопровождали процесс. О том, почему написал Акт диссидент Левко Лукьяненко, а прочитал его с трибуны Владимир Яворивский.

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 дней независимости". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с созданием государства.

"Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым есть 24 августа. Хотя на самом деле это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта, историк Владимир Вятрович.

Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.

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