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вторник, 15 декабря 2020 17:53

Как развивался один из крупнейших металлургических заводов Украины в начале ХХ в. - подборка фото
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Панорама завода
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Воздушно-очищающий цех
Производство бессемеровской стали
В заводском цехе
Помещение механической мастерской

Показали фотографии Южно-Русского металлургического завода в селе Каменское Екатеринославской губернии - теперь Днепропетровской области.

Завод начали строить в 1887 году усилиями Южно-Русского Днепровского металлургического общества. 7% капитала принадлежало французам, 40% бельгийцам, а 33% немцам. Успешно завершить строительство удалось благодаря талантливому менеджеру, польскому промышленнику Игнатию Ясюковичу, который в 1889-м возглавил предприятие, пишут "Хроники Прекрасной Эпохи".

К началу Первой мировой войны на заводе действовали 5 доменных и 5 мартеновских печей, бессемеровский, среднесортный, железопрокатный, проводной, листопрокатный, осевые и бандажные цеха. Для рабочих были построены жилье, заводское училище, столовая, больница, церковь.

В 1913 году завод выпустил 499,4 тыс. т. чугуна, 368 тыс. т. стали и 299,2 тыс. т. проката. Обеспечивал 13-14% производства Российской империи.

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В сети опубликовали фото рабочего поселка Гришино - теперь Покровск, Донецкая область - в начале XX в.

Возникновение поселка связано со строительством Екатерининской железной дороги в 1880-м. Станцию ​​назвали в честь ближайшего к ней села - Гришино. Входило в состав Гришинской волости Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Первыми жителями пристанционного поселка были крестьяне окрестных сел, а также переселенцы из северных губерний Украины и центральной России.

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