Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

В сети опубликовали фото рабочего поселка Гришино - теперь Покровск, Донецкая область в начале XX века.

Возникновение поселка связано со строительством Екатерининской железной дороги в 1880-м. Станцию ​​назвали в честь ближайшего к ней села - Гришино. Входило в состав Гришинской волости Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, сообщают Хроники Прекрасной Эпохи.

Первыми жителями пристанционного поселка были крестьяне окрестных сел, а также переселенцы из северных губерний Украины и центральной России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поля и озера - как 80 лет назад выглядели Позняки

В 1881 году в Гришино ввели в работу одно из основных депо железной дороги, в 1883 году - двухэтажный вокзал. 18 мая 1884-го Екатерининская железная дорога начала действовать. В начале XX века станция Гришино ежегодно отправляла 1 млн пудов хлеба и 3 млн пудов каменного угля. В поселке возникли мелкие предприятия, а вокруг него - многочисленные угольные копи.

В начале XX века в поселке проживало около 2600 человек, в основном железнодорожники и их семьи. К началу Первой мировой войны в поселке проживало уже 4465 человек.

В интернете показали жителей Галичины 100 лет назад. Фотографии сделали неизвестные австрийские фотографы. На фотографиях показали крестьян, военных. Сфотографировали галицкие дома и церкви.