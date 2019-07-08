 
Ексклюзивы
1/5
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 747
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 585
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2871
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 549
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1107
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2232
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2206
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5841
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 279
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3069
Фото
Все фото
12
5
20
33
5
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Украшения и ракушки - раскопали древние захоронения женщин и детей
Украшения и ракушки - раскопали древние захоронения женщин и детей
Показали закоулки Парижа в начале ХХ в. - подборка фото
Показали закоулки Парижа в начале ХХ в. - подборка фото
Показали, чем жил СССР в 1960-1980-х
Показали, чем жил СССР в 1960-1980-х
Редкую мозаику откроют публике
Редкую мозаику откроют публике
Видео
Все видео
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Исследователи создали видео о коллекции артефактов
Исследователи создали видео о коллекции артефактов
Показали оружие, которого боялись европейские армии
Показали оружие, которого боялись европейские армии
На дне водохранилища нашли дворец
На дне водохранилища нашли дворец
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1989
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 648
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1827
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1863
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2421
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 36
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
понедельник, 08 июля 2019 17:57

Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
12

  Комментировать

Магазин часовщика на рыночной улице
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Рыночная улица на станции Гришино. Слева магазин Козинского "Мужские платья".
Станция Гришино. Слева находится мельница братьев Геккеров. Паровая вальцовая мельница принадлежала Давиду и Израилю Геккерам. Годовая производительность оценивалась в 245 тысяч рублей. На мельнице работало 14 рабочих.
Агенты службы движения станции Гришино
Служащие и работники депо Гришино

В сети опубликовали фото рабочего поселка Гришино - теперь Покровск, Донецкая область в начале XX века.

Возникновение поселка связано со строительством Екатерининской железной дороги в 1880-м. Станцию ​​назвали в честь ближайшего к ней села - Гришино. Входило в состав Гришинской волости Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, сообщают Хроники Прекрасной Эпохи.

Первыми жителями пристанционного поселка были крестьяне окрестных сел, а также переселенцы из северных губерний Украины и центральной России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поля и озера - как 80 лет назад выглядели Позняки

В 1881 году в Гришино ввели в работу одно из основных депо железной дороги, в 1883 году - двухэтажный вокзал. 18 мая 1884-го Екатерининская железная дорога начала действовать. В начале XX века станция Гришино ежегодно отправляла 1 млн пудов хлеба и 3 млн пудов каменного угля. В поселке возникли мелкие предприятия, а вокруг него - многочисленные угольные копи.

В начале XX века в поселке проживало около 2600 человек, в основном железнодорожники и их семьи. К началу Первой мировой войны в поселке проживало уже 4465 человек.

В интернете показали жителей Галичины 100 лет назад. Фотографии сделали неизвестные австрийские фотографы. На фотографиях показали крестьян, военных. Сфотографировали галицкие дома и церкви.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Расстреляли украинского педагога

От "интимного" налога освобождали героев войны

Самое читаемое
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 67962
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 56036
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 44921
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
25
 Просмотров: 15309
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 13679
История
Нашли остатки древнейшего человека
Нашли остатки древнейшего человека Просмотров: 1215
Боевой топор и части арбалета - рассказали о раскопках остатков церкви
Боевой топор и части арбалета - рассказали о раскопках остатков церкви Просмотров: 1575
Поля и озера - как 80 лет назад выглядели Позняки
Поля и озера - как 80 лет назад выглядели Позняки
7
 Просмотров: 378
Как пришельцы: раскопали людей со странными черепами
Как пришельцы: раскопали людей со странными черепами Просмотров: 792
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
 Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
15
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
7
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
4
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 539
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua