Как пахла Клеопатра? Ученые воссоздали древние египетские духи

Клеопатра правила эллинистическим Египтом с 68 - 30 гг. до н.э. Иллюстрация: 24smi.org

Группе ученых из Гавайского университета удалось воспроизвести духи, которыми пользовались в Египте. В ходе раскопок города Тмуиса - теперь Телль эль-Рима, наткнулись на дом парфюмера с амфорами и стеклянными колбами.

Несмотря на отсутствие запаха, в сосудах остался осадок, который помог определить ингредиенты. К ним относятся: смола из африканских и аравийских деревьев - мирра. Также кардамон, оливковое масло и корица. Духа были более густыми чем современные духи, но пахли гораздо дольше. Подсказку для правильного приготовления дали древнегреческие формулы, сообщает Smith Sonian.

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Ученые предполагают, что ими могла пользоваться царица Клеопатра (68-30 р. до н.э.). Однако исторические свидетельства указывают на то, что у нее была собственная парфюмерная фабрика. Там создавали различные ароматы лично для нее. По легенде царица обмазала ними паруса своего корабля, чтобы ее любовник римский полководец Марк Антоний услышал ее прибытие.

Даже если царица не использовались именно этот парфюм, им пользовалась знать и элита древнего мира.

"Какое волнение - почувствовать запах парфюма, которым никто не пах в течение 2 тысяч лет, и которым могла пахнуть Клеопатра", - говорит историк Роберт Литтман.

До сих пор история жизни, любви и трагической смерти последней царицы древнего Египта до конца не разгадана. Более 2 тыс. лет образ Клеопатры окутан романтическим ореолом тайны. Однако древние и современные историки сходятся в одном: египетская царица была умной, властной, очаровательной, дерзкой, проникновенной женщиной, знала 8 языков, была автором нескольких книг. Клеопатра прославленная в веках не только благодаря своей политической деятельности и попытках спасти Египет от римлян. Египетская царица известна благодаря своей любовной связи с полководцем Юлием Цезарем, а также драматической историей любви к римскому полководцу Марку Антонию. Именно эти факты легли в основу многих фильмов и литературных произведений.