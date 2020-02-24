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вторник, 25 февраля 2020 03:13

Как отдыхали дети в лагерях в конце 1930-х годов - подборка фото
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Как отдыхали маленькие львовяне
Фото: "Фотографії старого Львова"
Как отдыхали маленькие львовяне
Как отдыхали маленькие львовяне
Как отдыхали маленькие львовяне
Как отдыхали маленькие львовяне

Показали фото летнего отдыха львовских детей в межвоенный период.

Дети проводили время на территории "летних колоний". На одной из фотографий есть надпись на польском языке "Львов", сообщают "Фотографии старого Львова".

Фото показывают, как отдыхали и играли дети на свежем воздухе.

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Сегодня эти фото хранятся в Национальном цифровом архиве Польши.

В Винницком литературно-мемориальном музее имени Михаила Коцюбинского презентовали памятную табличку, которую открыли 8 февраля 1927-го, в день основания учреждения. До сих пор артефакт считали потерянным.

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