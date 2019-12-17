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вторник, 17 декабря 2019 17:30

Изобретение украинца украсит елку Белого дома

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Изобретение украинца украсит елку Белого дома
Елку белого дома украсит "вертолет Игоря Сикорского" Фото: twitter.com/WhiteHouseHstry

Вертолет H-34 украинского конструктора Игоря Сикорского выбрали в качестве официального рождественского елочного украшения Белого Дома в этом году.

Украшение чтит президента Дуайта Эйзенхауэра (1953 - 1961). Именно он решил использовать вертолеты для перевозки первых лиц государства, сообщает Голос Америки.

Летом 1957-го, президент Эйзенхауэр проводил отпуск в Род Айленде, когда пришло известие о том, что он должен вернуться в американскую столицу. Вместо того, чтобы использовать президентскую яхту, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты. Президент на вертолете Сикорского перелетел к воздушной станции ВМС США, откуда президентский самолет доставил его в Вашингтон. Путешествие машиной продолжалась бы несколько часов, лодкой - 40 мин, а на вертолете Сикорского - всего 7 мин.

Успех первого перелета доказал, что эти вертолеты могут садиться и отправляться с южной лужайки Белого дома и с тех пор президенты США осуществляют перелеты к президентскому самолету именно на вертолете. Уже в декабре 1959-го президент совершил первый зарубежный перелет.

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В благодарность разработчику, президент Эйзенхауэр написал личное письмо-благодарность Игорю Сикорскому.

"Возможно, вы знаете, что я в недавние годы начал пользоваться вертолетом. Для моих целей они бесценны. Меня также постоянно поражают истории миссий спасения, когда их уникальные возможности позволили им действовать с особой эффективностью спасая жизни, которые иначе были бы потеряны", - говорилось в письме.

Первую в мире вертолетную спасательную операцию на море провели в США 29 ноября 1945-го. Осуществляли ее на вертолете R-5, конструкции киевлянина Игоря Сикорского. Несмотря на сильный ветер, она успешно. Мужчин доставили в безопасное место. С тех пор началась новая эпоха в использовании вертолетов.

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