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пятница, 29 ноября 2019 14:02

Изобретение украинца спасло 2-х моряков

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Изобретение украинца спасло 2-х моряков
Через год после первой спасательной операции, вертолет Сикорского спас пилота и 3-х пассажиров самолета, который упал в Бирме, охваченной войной Фото: pereplet

Первую в мире вертолетную спасательную операцию провели в США 29 ноября 1945-го. Осуществляли ее на вертолете R-5, конструкции киевлянина Игоря Сикорского.

За день до происшествия на восточное побережье страны обрушился сильный ураган. Баржа "Texaco" с 2-мя моряками на борту отстала от нефтяного танкера и была отнесена волнами на острый риф неподалеку от побережья города Фэрфилда. Жизнь мужчин оказалось под угрозой.

Ни одна лодка или корабль не моли приблизиться к ним. Боялись попасть в подобную ситуацию. Тогда люди, которые видели жуткую картину с берега, отправились в соседний Бриджпорт где находился Авиационный завод имени Сикорского и попросили о помощи.

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Спасательную операцию провел пилот Джимми Винер. С вертолета спустили тросы, которыми моряки должны были обхватить себя под подмышками. В кабине им не было места, поэтому держаться следовало крепко, ведь при перевозке был большой шанс выскользнуть и упасть на острые скалы или в воду.

Несмотря на сильный ветер, операция спасения прошла успешно. Мужчин доставили в безопасное место. С тех пор началась новая эпоха в использовании вертолетов.

6 июня 1889-го в Киеве родился механик, изобретатель и авиатор Игорь Сикорский.

Учился в Киевском политехническом институте. Проектировал вертолеты, которые в то время считали невозможными. На собственноручно сконструированных самолетах устанавливал рекорды дальности и скорости полета.

Работая на Российско-Балтийском вагонном заводе в Петербурге, построил многомоторный самолет "Илья Муромец". На нем перелетел из Петербурга в Киев.

В 1918-м эмигрировал во Францию. Бывший сотрудник Сикорского рассказал, что большевики хотят его расстрелять. В 1919-м переехал в США.

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Дата
29
ноября

Изобретение украинца спасло 2-х моряков

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