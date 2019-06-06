Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

Фото: © Igor I. Sikorsky Historical Archives

6 июня 1889 в Киеве родился механик, изобретатель и авиатор Игорь Сикорский.

Он учился в Киевском политехническом институте. Проектировал вертолеты, которые в то время считали невозможными. На собственноручно сконструированных самолетах устанавливал рекорды дальности и скорости полета.

Работая на Русско-Балтийском вагонном заводе в Петербурге построил многомоторный самолет "Илья Муромец". На нем перелетел из Петербурга в Киев.

"В 25 лет Сикорский стал кавалером ордена Святого Владимира IV степени, равного по значению ордену Святого Георгия, но в гражданской сфере. Это давало ему дворянство. До 28 уже был национальный герой. Но все это не вскружило ему голову. Он был полон творческих планов и далек от мирской суеты", - пишет о Сикорском исследователь Вадим Михеев.

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В 1918 эмигрировал во Францию. Бывший сотрудник Сикорского рассказал, что большевики хотят его расстрелять. В 1919 переехал в США.

В помещении курятника начал строить самолеты на продажу. От композитора Сергея Рахманинова получил $ 5 тыс. - современные 1,8 млн грн. Сикорский основал компанию и разработал серию самолетов, которые побили мировые рекорды. Гидроплан S-42 обеспечил регулярные рейсы через Атлантический и Тихий океаны.

Вертолетами Сикорского стали пользоваться президенты США. Для них построили площадку на территории Белого дома.

Умер Игорь Сикорский в США 26 октября 1972-го. Компании Sikorsky Aircraft унаследовал его старший сын Сергей.

В Киеве Игорю Сикорскому посвящена выставка "Наш Сикорский" в Музее украинской диаспоры на ул. Московской, 40Б.

Первый полет механика Игоря Сикорского на аэроплане БиС-2 состоялся 4 июня 1910-го. Самолет получил название по фамилиям студентов Киевского политехнического института Федора Былинкина, Василия Иордана и Игоря Сикорского, которые построили самолет в ангарах КПИ на Куреневке в Киеве.