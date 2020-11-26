Изображают древних древних богов - откопали античные маски

Турецкие археологи обнаружили 10 наскальных изображений мифологических масок при раскопках в древнем городе Стратоникея на юго-западе страны.
Группа археологов довела общее число обнаруженных в этой местности каменных масок до 33, сообщает dailysabah.com.
Древний город Стратоникея, которому 3000 лет находится в предварительном списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно имеет следы всех периодов истории.
"Работаем в античном театре два года. Во время наших раскопок археологи нашли 33 лицевых слепка", - говорит профессор Университета Памуккале Билал Седют.
Маски окружают сцену античного театра.
"Надеюсь, мы сможем найти все маски в театре на своих местах и расставить их в исходном порядке", - добавил Седют.
Кроме персонажей спектаклей, маски изображают древних богов и богинь. Блоки с масками археологи привезли для очистки и консервации. Обнаруженные маски также будут выставлены на обозрение после завершения всех работ.
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В поселении Соляная яма в Болгарии откопали старинную маску из глины. Ее датируют V тысячелетием до нашей эры, сообщает Болгарское национальное радио.
Форма маски треугольная. Лицевая сторона выступает вперед и содержит изображение человеческого лица. Тыльная сторона помята и имеет грубую форму. В ушах маски имеются два отверстия. Она могла висеть на стене или быть крышкой сосуда.
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