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Издали самый большой справочник украинского кино

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Издали самый большой справочник украинского кино
Представили летопись украинского кино. Фото: Укринформ

В Киеве презентовали серию научно-справочных изданий Центрального государственного кинофотофоноархива Украины имени Пшеничного "Кинолетопись: Аннотированный каталог киножурналов, документальных фильмов, кино- и телесюжетов (1896-1995)".

Презентация изданий прошла во время пресс конференции в Укринформе.

"Доступ к архивам начинается с справочного издания, потому что пока ты не будешь знать, что тебе нужно найти в архиве, то физическая возможности зайти и получить доступ к документам ничего не значит", - отметил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

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"Фактически с конца 90-х годов наш архив подошел к планомерной работе по описанию именно кинодокументов. Издано 7 томов. В этих изданий вошло 6302 документальных кино и телефильмов, а также 6051 сборник кино и телесюжетов", - сказал директор ЦГКФФА Украины им. Пшеничного Владислав Берковский.

Берковский добавил, что все кинолетописи уже есть в интернете.

Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Гордея Пшеничного подготовил выставку "Армия Украинской Народной Республики. К 100-летию Первого зимнего похода"

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