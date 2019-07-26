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воскресенье, 28 июля 2019 10:15

Издали радикальный приказ относительно солдат на фронте

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Нарком обороны СССР Иосиф Сталин подписал 28 июля 1942-го приказ № 227. В народе он был известен под названием "Ни шагу назад!".

Советскому солдату запретили любое отступление. За нарушение приказа устанавливалась персональная ответственность командиров, партработников и бойцов перед военным трибуналом.

"Паникеры и трусы должны уничтожатся на месте", - говорилось в нем.

Также Сталин требовал создания новых штрафбатов - частей собранных из тюремных заключенных

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Автор: wikipedia.org
  Текст приказа № 227 подписанного Сталиным
Текст приказа № 227 подписанного Сталиным

Решение об отправке на фронт 577 тыс. заключенных исправительных лагерей приняли в СССР 12 июля 1941-го. Постановили, что они "должны кровью смыть вину перед государством" в штрафных батальонах. Тогда из-за продвижения немецких войск возникла острая необходимость эвакуации более чем 750 тыс. арестантов. В связи с переполнением тыловых тюрем часть заключенных пришлось расстреливать - в первую очередь активно уничтожали политзаключенных.

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Дата
28
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