Часть заключенных отправили на фронт

На советско-германский фронт отправили 577 тыс узников ГУЛАГа Фото: militaryarms.ru

Решение об отправке на фронт 577 тыс заключенных исправительных лагерей приняли в СССР 12 июля 1941 года. Постановили, что они "должны кровью смыть вину перед государством" в штрафных батальонах.

Тогда, с продвижением немецких войск, возникла острая необходимость эвакуации более чем 750 тыс арестантов. В связи с переполнением тыловых тюрем часть заключенных пришлось расстреливать - в первую очередь активно уничтожали политзаключенных. Однако учитывая тяжелое положение на фронте и катастрофическую нехватку солдат в бой отправляют узников ГУЛАГа. Сначала постановление не касалась политзаключенных и осужденных за бандитизм, однако в 1943-м очередь дошла и до них.

Для осужденных на фронте широко применялась отсрочка исполнения приговоров, поэтому многие люди желали воспользоваться таким шансом. Некоторым снимали судимость за особые заслуги в бою.

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За все годы Германо-Совесткой войны исправительно-трудовые лагеря и колонии досрочно освободили и передали в действующую армию более 1 млн человек. Только 430 тыс прошли штрафные батальоны, что составляет 1,2% от всей Красной армии - это опровергает популярный в СССР миф о их решающем вкладе в победу над Германией.

Идея создания штрафных подразделений вписывалась в логику жестокой тоталитарной системы. Особых обвинений со стороны общества не вызвала. К этому миллионы советских граждан погибли в трудовых лагерях, без всякой возможности искупления.

Массовые казни политических заключенных в тюрьмах Львова провели агенты НКВД и тюремные сотрудники 24 июня 1941-го. Основанием для казней служил приказ народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Тогда в 3-х тюрьмах расстреляли 1808 человек.