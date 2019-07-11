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четверг, 11 июля 2019 15:38

Победы не было: историки опровергли миф о самом крупном танковом сражении

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Автор: welt.de
  Историки опровергли миф о самой крупном танковое сражении
Историки опровергли миф о самой крупном танковое сражении

Немецкие и британские историки развенчали миф о триумфе Красной армии в битве под Прохоровкой - сейчас Белгородская область России, 12 июля 1943-го. В советской истории битва названа крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны. Однако, недавно историки обнаружили немецкие разведывательные фотографии, которые отрицают этот факт.

Результаты последних исследований, основанные на настоящих фотографиях, подтверждают: под Прохоровкой не было ни советской победы, ни мощного танкового боя в целом. На самом деле, на Прохоровском поле в тот день более 200 танков предприняли атаку в стиле камикадзе, говорится в статье немецкого издания Die Welt.

Предыдущую версию выдвинул немецкий военный историк Карл-Хайнц Фризер. Ее подтвердил британский ученый Бен Уитли, который нашел в американском Национальном архиве Колледж-Парка в штате Мэриленд немецкие разведывательные фотографии с Восточного фронта. Они доказывают катастрофические поражения Красной армии под Прохоровкой.

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"По многолетней версии битвы под Прохоровкой 12 июля 1943 года в ходе немецкой наступательной операции "Цитадель" в бою сошлись 850 советских и 800 немецких танков, - говорится в статье. - При этом, по данным советской пропаганды, якобы было уничтожено 400 боевых машин вермахта. на самом деле, против 672 советских танков боролись 186 немецких боевых машин; вечером того дня потери составили 235 танков у Красной армии и 5 у вермахта - и это на нескольких квадратных километрах ".

Автор: welt.de
  Историки опровергли миф о самой крупном танковое сражении
Историки опровергли миф о самой крупном танковое сражении

В статье Die Welt утверждается, что командующий 5-й гвардейской танковой армии генерал Павел Ротмистров игнорировал естественные препятствия. В результате советские танки скопились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для немецких тигров.

"Это был ад из огня, дыма, и горящих Т-34, убитых и раненых", - писал сын рейхсминистра иностранных дел Иоахима Риббентропа офицер Рудольф фон Риббентроп, который участвовал в битве. Только 4 тяжелые танка "Тигр" под командованием Михаэля Виттманна уничтожили 55 советских танков.

Через несколько дней в район боя направили немецкие разведывательные самолеты, которые и сняли его. На них видно более 100 разбитых Т-34 и Т-70. Несколько подальше историки насчитали еще 55 уничтоженных Т-34 и 11 британских танков "Черчилль". Исследователи убеждены, что миф о "величайшей танковое сражение в истории" встанет рядом вместе с мифом о "28 панфиловцах".

22 июня 1941 началось вторжение войск Третьего Рейха в СССР. На Восточном фронте Второй мировой начались активные боевые действия. Немецкая артиллерия и авиация нанесли массовый удар по советским войскам. За несколько часов под бомбежку попали все города в западных областях СССР, Киев, Одесса, Севастополь, Минск. Советская армия не смогла сдержать нацистов и начала отступать.

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