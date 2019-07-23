Показали неизвестные фото творцов Голодомора

Фото: facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv

В Отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины нашли неизвестные фотографии организаторов Голодомора 1932-33-х. Все они сделаны в Киеве и датируются 1934-1936-ми.

"В архивном деле одного из организаторов Голодомора, бывшего наркома внутренних дел УССР Всеволода Балицкого, расстрелянного в 1937-м, нашел конверт с фотографиями. На них много известных персонажей: Ворошилов, Якир, Сталин, Молотов, Буденный, Косиор, Чубарь, Постышев и многие другие. Подозреваю, что большинство из них никогда не публиковались ", - сообщило в Facebook сообщество Доступ к архивам.

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Украинский-канадский документационный центр намерен создать выставку со всеми памятниками жертвaм Голодомора вне территории Украины. Просят прислать фото памятника, по возможности в расширении 600х600, обозначить точное место и дату открытия, имя и фамилию скульптора. Дополнительная информация на свое усмотрение.