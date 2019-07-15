Готовят необыкновенную выставку о Голодоморе

Всемирный Конгресс Украинцев просит помощи в создании выставки памятников жертв голодомора Фото: facebook.com/UWCongress

Украинский-канадский документационный центр намерен создать выставку со всеми памятниками жертвaм Голодомора вне территории Украины.

Просят прислать фото памятника, по возможности в расширении 600х600, обозначить точное место и дату открытия, имя и фамилию скульптора. Дополнительная информация на свое усмотрение. Об этом говорится на странице Всемирного Конгресса Украинцев в Facebook.

Собранные материалы необходимо отправить не позднее 30 сентября 2019 на адрес документационного центра [email protected]

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Секретариат петиционной комиссии Бундестага прислал официальный ответ по петиции о признании Германией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За несколько месяцев петиционная комиссия будет голосовать о вынесении вопроса признания Германией Голодомора на рассмотрение Бундестага.