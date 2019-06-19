В Бундестаге будут голосовать о признании Голодомора геноцидом украинцев

В Бундестаге отреагировали на петицию о Голодоморе. Фото: РБК

Секретариат петиционной комиссии Бундестага прислал официальный ответ по петиции о признании Германией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

За несколько месяцев петиционная комиссия будет голосовать о вынесении вопроса признания Германией Голодомора на рассмотрение Бундестага, в Facebook сообщила инициатор сбора подписей под петицией в Бундестаг о Голодоморе Наталья Ткачук.

"Только получила официальный ответ от секретариата петиционной комиссии Бундестага по нашей петиции о признании Германией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев", - написала она.

"Коротко скажу о дальнейших шагах. Секретариат петиционной комиссии сообщает, что сейчас готовится предложение к решению петиционной комиссии. По сути речь идет о том, что за несколько месяцев петиционная комиссия будет голосовать за то, выносить вопрос признания Германией Голодомора на рассмотрение Бундестага или нет", - отметила Наталья.

По ее словам, в составе петиционной комиссии 28 депутатов. Ткачук призвала обращаться к ним письмом, звонком в офис, во время встречи в округе. Она также призвала распространять брошюры о Голодоморе на немецком языке среди знакомых и тому подобное.

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Размещенная на сайте Бундестага петиция, что предлагает немецким депутатам признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, за месяц набрала необходимое количество голосов.