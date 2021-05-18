Издали каталог с вещами уникального сокровища

Древние монеты отчеканили из электрума в V в. до н.э. Фото: zaodessu.com.ua

В Одесском археологическом музее издали каталог уникальных скифских монет "Электровые монеты Кизика". Издание приурочили к 196-летию со времени основания учреждения.

В каталоге собрали и систематизировали всю информацию о скифских монетах из тематической коллекции музея. Разместили исторические карты, фото монет, отчеканенных из минерала электрум - сплава золота и серебра, в малоазийском городе Кизик в V в. до н.э, передает "Правда за Одессу"

Сотрудники музея уверены, что издание будет интересным не только коллекционерам, но и любознательным людям.

Клад, который хранится в коллекциях музея, обнаружили около 50 лет назад в Ренийском районе Одесской области. Сейчас район ликвидирован, а его территория полностью вошла в состав Ренийской городской общины Измаильского района.

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Недавно на Полтавщине черные археологи нашли клад. "Подробности отсутствуют, есть только фотографии. И они впечатляют. Передовой отряд черных археологов под крышей СБУ и какого-то политика Юги, совершил планетарное археологическое открытие - на месте какого-то давно раскопанного кургана, пробурили шурф, заложили 159 кг тротила, рванули. Пригнали экскаватор, копнули", - писал редактор журнала "Музеї України" Виктор Тригуб. Исследователи считают, что преступники раскопали могилу скифской царицы. Обнаружили 250 кг скифского золота.