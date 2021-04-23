Черные археологи раскопали могилу скифской царицы - показали фото сокровищ, которые потеряла Украина

Фото: "Музеї України"

На Полтавщине черные археологи нашли клад.

"Подробности отсутствуют, есть только фотографии. И они впечатляют. Передовой отряд черных археологов под крышей СБУ и какого-то политика Юги, совершил планетарное археологическое открытие - на месте какого-то давно раскопанного кургана, пробурили шурф, заложили 159 кг тротила, рванули. Пригнали экскаватор, копнули", - написал редактор журнала "Музеї України" Виктор Тригуб.

Исследователи считают, что преступники раскопали могилу скифской царицы. Обнаружили 250 кг скифского золота.

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"Фигурируют Полтавщина и Крым. Государственные органы, как всегда, не замечают варварских раскопок и преступной торговли. Народу остаются фотографии", - добавил Тригуб.

Gazeta.ua выяснила, что официально в Украине раскопки могут проводить научные работники с опытом проведения археологических работ. Они обязаны применять научные методики. Результаты их работы должны быть полноценным источником культурного наследия. Находки археологи обязаны передать в музейный фонд.