Из могилы первопечатника украли надгробок

Иван Федорович переехал во Львов из Москвы Фото: heroes.profi-forex

Во Львове в монастыре св. Онуфрия Иван Федорович 25 февраля 1573-го основал типографию. Выдал "Апостол" и "Букварь" - первые в истории печатные книги Украины. Во Львове он умер и был похоронен. Но в XIX веке из могилы похитили надгробие.

Организовать собственную типографию Ивану Федоровичу помогло Львовское братство.

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Львовский "Апостол" - искусно оформленная книга на 264 страницы.

Вторым львовским изданием стал "Букварь" - пособие для обучения грамотности на 45 листов. Из 2 тыс. экземпляров до нашего времени сохранились два неполных экземпляра - в Королевской библиотеке Копенгагена и в Гарвардском университете, что в США.

Работу над Пересопницким Евангелием завершили 29 августа 1561-го. Деньги на переписывание выделила волынская княгиня Анастасия Заславская. Над книгой 5 лет работали монахи из Свято-Троицкого монастыря в Заславе на Волыни. Сейчас это Изяслав Хмельницкой области.