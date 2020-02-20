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вторник, 25 февраля 2020 08:21

Из могилы первопечатника украли надгробок

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Из могилы первопечатника украли надгробок
Иван Федорович переехал во Львов из Москвы Фото: heroes.profi-forex

Во Львове в монастыре св. Онуфрия Иван Федорович 25 февраля 1573-го основал типографию. Выдал "Апостол" и "Букварь" - первые в истории печатные книги Украины. Во Львове он умер и был похоронен. Но в XIX веке из могилы похитили надгробие.

Организовать собственную типографию Ивану Федоровичу помогло Львовское братство.

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Львовский "Апостол" - искусно оформленная книга на 264 страницы.

Вторым львовским изданием стал "Букварь" - пособие для обучения грамотности на 45 листов. Из 2 тыс. экземпляров до нашего времени сохранились два неполных экземпляра - в Королевской библиотеке Копенгагена и в Гарвардском университете, что в США.

Работу над Пересопницким Евангелием завершили 29 августа 1561-го. Деньги на переписывание выделила волынская княгиня Анастасия Заславская. Над книгой 5 лет работали монахи из Свято-Троицкого монастыря в Заславе на Волыни. Сейчас это Изяслав Хмельницкой области.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
февраля

Из могилы первопечатника украли надгробок

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