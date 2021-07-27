"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля

Вечером 27 июля 1890 года голландский художник Винсент ван Гог выстрелил себе в грудь из револьвера. Был тяжело ранен. Вернулся в отель, в котором умер через два дня на руках брата.

Родился художник 30 марта 1853-го в нидерландском городе Зюндерт. Его отец был пастором Нидерландской реформаторской церкви. В 15 лет Винсент получил место дилера в художественно-торговой компании дяди. Работал сначала в Гааге, а затем в лондонском филиале. Впоследствии решил стать пастором. В 1878 году провалил экзамены в амстердамский университет, затем - в Протестантскую миссионерскую школу недалеко от Брюсселя.

Автор: 24smi.org За последние 10 лет жизни Винсент ван Гог написал около 800 картин

В 1880-м увлекся живописью. Пять лет спустя в бельгийском Антверпене начал посещать классы в Академии искусств и частную школу рисования. Жил благодаря финансовой поддержке родителей и брата Тео. За этот период написал такие работы, как "Едоки картофеля", "Ткач" и "Натюрморт с куклой и шляпой".

В феврале 1886 года приехал к брату в Париж. Тео ван Гог в то время руководил французским филиалом своей художественной галереи. Винсент открыл для себя импрессионистов и увлекся колоритом красок, изменил манеру рисования. Учился у живописца Фернана Кормона.

В 1888-м признаки душевной болезни ван Гога чаще проявлялись. В декабре этого же года отрезал себе левое ухо под влиянием душевного расстройства. Тогда он переехал на юг Франции - в город Арль. Около года плодотворно работал там. Написал "Цветущую сливу", "Мост Ланглуа", "Долина Ла-Кро".

Впоследствии попал в больницу для душевнобольных. Несколько раз добровольно отправлялся на лечение в психиатрические больницы. В одной из них написал знаменитую картину "Звездная ночь". Впоследствии в письме к брату делился, что его вдохновил пейзаж, который увидел с окна палаты в Сен-Реми.

"Этим утром я выглянул из окна и увидел окружающий ландшафт задолго до рассвета, когда на небе была одна утренняя заря, которая казалась большой. Добиньи и Руссо уже ее рисовали, выражая всю свойственную ей интимность, весь необъятный покой и величие, но также добавляя к картине что-то личное, что-то отчаянное. К таким эмоциями я не чувствую отвращения", - писал художник.

Работал ван Гог над картиной днем ​​и изобразил свои эмоции. Также добавил вымышленные элементы, в частности город у подножия Малых Альп. Так хотел поместить на холсте воспоминания о тех голландских поселках, в которых любил прогуливаться юношей.

В мая 1890 года после выхода из психиатрической больницы поселился близ Парижа в Овер-сюр-Уазе. За несколько месяцев жизни здесь создал около 70 картин.

Художник чувствовал, что его болезнь становится обузой для окружающих. Он одолжил у владельца отеля револьвер. Утром 27 июля 1890-го Винсент взял мольберт и краски и направился к пшеничному полю. Там достал револьвер и выстрелил себе в грудь. Пуля срикошетила в ребро. Он потерял сознание и упал. Вечером попытался завершить дело, но не нашел оружие.

Когда тяжело ранен художник вернулся в гостиницу, его нашел гомеопат Гаше - поклонник искусства, который часто общался с Винсентом. Тот вызвал врача и направил письмо брату художника. Тео приехал на следующий день.

Ночью произошел эпилептический припадок у Винсента. 29 июля в 1:30 художник умер.

"Я оставался с ним рядом, пока все не кончилось. Последние его слова были: "Именно так я и хотел уйти из жизни". Через несколько минут он наконец обрел покой, которого не было всю жизнь", - написал Тео своей жене Иоганне.

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Винсенту было 37 лет. Художника похоронили во французском Овере.

Пистолет, из которого застрелился знаметиний художник Винсент ван Гог, продали 19 июня на аукционе Drouot в Париже за €162 тыс. Начальную цену оружия установили в диапазоне от € 40 тыс. до € 60 тыс. Лот описали как "Самое известное оружие в истории искусства". Имя нового владельца не называют. Продала револьвер художница Режин Таглиана, дочь Роджера и Мишелин Таглианов. В 1952-м они купили кафе, где Ван Гог поселился в 1890 году. Сам пистолет нашли около 1960-го в земле сразу за замком в Овер-сюр-Уазе. Это село находилось к северу от Парижа. Там художник провел свои последние 70 дней.