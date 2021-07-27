"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля

 
Ексклюзивы
1/5
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 387
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 972
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2853
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 360
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 558
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1602
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4599
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 333
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 99
Фото
Все фото
9
5
3
19
19
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Каким был первый главный железнодорожный вокзал Киева - подборка фото
Каким был первый главный железнодорожный вокзал Киева - подборка фото
На детской площадке нашли захоронение бронзового века
На детской площадке нашли захоронение бронзового века
&quot;В восемь месяцев остался сиротой&quot; - как украинцев переселяли из этнических земель
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
Как французы гуляли по проспекту Мадлен в конце XIX в. - подборка фото
Как французы гуляли по проспекту Мадлен в конце XIX в. - подборка фото
Видео
Все видео
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Интервью
1/5
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 675
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 360
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 837
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1323
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 612
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
3 Просмотров: 801
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
вторник, 27 июля 2021 15:51

"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля

  Комментировать

Вечером 27 июля 1890 года голландский художник Винсент ван Гог выстрелил себе в грудь из револьвера. Был тяжело ранен. Вернулся в отель, в котором умер через два дня на руках брата.

Родился художник 30 марта 1853-го в нидерландском городе Зюндерт. Его отец был пастором Нидерландской реформаторской церкви. В 15 лет Винсент получил место дилера в художественно-торговой компании дяди. Работал сначала в Гааге, а затем в лондонском филиале. Впоследствии решил стать пастором. В 1878 году провалил экзамены в амстердамский университет, затем - в Протестантскую миссионерскую школу недалеко от Брюсселя.

Автор: 24smi.org
  За последние 10 лет жизни Винсент ван Гог написал около 800 картин
За последние 10 лет жизни Винсент ван Гог написал около 800 картин

В 1880-м увлекся живописью. Пять лет спустя в бельгийском Антверпене начал посещать классы в Академии искусств и частную школу рисования. Жил благодаря финансовой поддержке родителей и брата Тео. За этот период написал такие работы, как "Едоки картофеля", "Ткач" и "Натюрморт с куклой и шляпой".

В феврале 1886 года приехал к брату в Париж. Тео ван Гог в то время руководил французским филиалом своей художественной галереи. Винсент открыл для себя импрессионистов и увлекся колоритом красок, изменил манеру рисования. Учился у живописца Фернана Кормона.

В 1888-м признаки душевной болезни ван Гога чаще проявлялись. В декабре этого же года отрезал себе левое ухо под влиянием душевного расстройства. Тогда он переехал на юг Франции - в город Арль. Около года плодотворно работал там. Написал "Цветущую сливу", "Мост Ланглуа", "Долина Ла-Кро".

Впоследствии попал в больницу для душевнобольных. Несколько раз добровольно отправлялся на лечение в психиатрические больницы. В одной из них написал знаменитую картину "Звездная ночь". Впоследствии в письме к брату делился, что его вдохновил пейзаж, который увидел с окна палаты в Сен-Реми.

"Этим утром я выглянул из окна и увидел окружающий ландшафт задолго до рассвета, когда на небе была одна утренняя заря, которая казалась большой. Добиньи и Руссо уже ее рисовали, выражая всю свойственную ей интимность, весь необъятный покой и величие, но также добавляя к картине что-то личное, что-то отчаянное. К таким эмоциями я не чувствую отвращения", - писал художник.

Работал ван Гог над картиной днем ​​и изобразил свои эмоции. Также добавил вымышленные элементы, в частности город у подножия Малых Альп. Так хотел поместить на холсте воспоминания о тех голландских поселках, в которых любил прогуливаться юношей.

В мая 1890 года после выхода из психиатрической больницы поселился близ Парижа в Овер-сюр-Уазе. За несколько месяцев жизни здесь создал около 70 картин.

Художник чувствовал, что его болезнь становится обузой для окружающих. Он одолжил у владельца отеля револьвер. Утром 27 июля 1890-го Винсент взял мольберт и краски и направился к пшеничному полю. Там достал револьвер и выстрелил себе в грудь. Пуля срикошетила в ребро. Он потерял сознание и упал. Вечером попытался завершить дело, но не нашел оружие.

Когда тяжело ранен художник вернулся в гостиницу, его нашел гомеопат Гаше - поклонник искусства, который часто общался с Винсентом. Тот вызвал врача и направил письмо брату художника. Тео приехал на следующий день.

Ночью произошел эпилептический припадок у Винсента. 29 июля в 1:30 художник умер.

"Я оставался с ним рядом, пока все не кончилось. Последние его слова были: "Именно так я и хотел уйти из жизни". Через несколько минут он наконец обрел покой, которого не было всю жизнь", - написал Тео своей жене Иоганне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художник стал известным через 11 лет после смерти

Винсенту было 37 лет. Художника похоронили во французском Овере.

Пистолет, из которого застрелился знаметиний художник Винсент ван Гог, продали 19 июня на аукционе Drouot в Париже за €162 тыс. Начальную цену оружия установили в диапазоне от € 40 тыс. до € 60 тыс. Лот описали как "Самое известное оружие в истории искусства". Имя нового владельца не называют.

Продала револьвер художница Режин Таглиана, дочь Роджера и Мишелин Таглианов. В 1952-м они купили кафе, где Ван Гог поселился в 1890 году. Сам пистолет нашли около 1960-го в земле сразу за замком в Овер-сюр-Уазе. Это село находилось к северу от Парижа. Там художник провел свои последние 70 дней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля

На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака

Город освободили от врага

Самое читаемое
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 5 Просмотров: 8892
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 6210
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 5517
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
 Просмотров: 4932
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
4
 Просмотров: 3744
История
На территории украинского замка нашли 900-летнюю шахматную фигуру
На территории украинского замка нашли 900-летнюю шахматную фигуру Просмотров: 153
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
9
 Просмотров: 1152
Скончался на чужбине или пропал без вести. В яме обнаружили могилу вождя
Скончался на чужбине или пропал без вести. В яме обнаружили могилу вождя Просмотров: 243
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 1494
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
5
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
4
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
3
Погано тебе розумію
2
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
1
Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой
Голосов: 31
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть