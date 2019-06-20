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четверг, 20 июня 2019 12:39

Продали револьвер из которого застрелился Ван Гог

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Автор: theartnewspaper.com
  Пистолет которым застрелился Ван Гог продали за € 162.5 тыс.
Пистолет которым застрелился Ван Гог продали за € 162.5 тыс.
Пистолет из которого застрелился знаметиний художник Винсент ван Гог продали 19 июня на аукционе Drouot в Париже за € 162 тыс. Начальную цену оружия установили в диапазоне от € 40 тыс. до € 60 тыс. Лот описали как "Самое известное оружие в истории искусства". Имя нового владельца не называют.

Продала револьвер художница Режин Таглиана, дочь Роджера и Мишелин Таглианов. В 1952 году они купили кафе, где Ван Гог поселился в 1890-м. Сам пистолет нашли около 1960-го в земле сразу за замком в Овер-сюр-Уазе. Это село находилось к северу от Парижа. Там художник провел свои последние 70 дней, об этом сообщает Theart newspaper

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Аукционный дом указывает, что такие детали как калибр, год выпуска, место, где нашли револьвер, и другое, позволяют достаточно уверенно говорить, что речь идет именно о том оружии, из которого застрелился всемирно известный художник.

Открытие пистолета в который раз поднимает вопрос о том, совершил ли Ван Гог самоубийство или был убит.

"Если бы это было убийство, почему пистолет оказался в поле, ожидая, чтобы его открыли? Любой убийца хотел бы скрыть оружие должным образом, а не просто положить на землю. Но если бы Ван Гог нажал на спусковой крючок, он бы невольно сбросил оружие, это объясняет, почему оно лежало очень близко к поверхности примерно через 70 лет ", - отмечают в музее Ван Гога в Амстердаме, Нидерланды.

Парижский аукционный дом продает револьвер, из которого застрелился голландский художник Винсент Ван Гог. 7-миллиметровый пистолет будет выставлен на продажу на аукционе искусств 19 июня. Его оценивают ориентировочно в 60 000 евро. В 1965 году пистолет нашел на поле фермер. Якобы там в 1890 году Ван Гог выстрелил себе в грудь и умер через два дня. Револьвер находился среди экспонатов в музее Ван Гога в Амстердаме.

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