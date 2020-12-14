Играли в бильярд и резались в карты - как жили селяне Черкащины 60 лет назад

Фото: radiosvoboda.org

В сети опубликовали уникальные фотографии, сделанные селянином Иваном Литвином в поселке Грушковка Черкасской области в конце 1950-х - начале 1970-х годов. Фотопленки обнаружил в 2018 году в старом дедовом чемодане черкасский художник Игорь Солодовников. На оцифровку пленок у него ушел месяц.

Коллекция насчитывает около 5 тыс. снимков на которых можно увидеть настоящее послевоенное и закрытое в советских колхозах украинское село. Как жили тогдашние крестьяне, во что одевались и что ели, как проводили обычные дни и праздновали. Фотографии публикует "Радио Свобода".

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Иван Литвин родился в апреле 1924 года в Грушковке. Пережил Голодомор и спас от голодной смерти сестру Ярину. Во времена Второй мировой войны его вывезли на принудительные работы в Германию, попал в "Бухенвальд". После освобождения пошел учиться живописи к народному мастеру Макару Мухе, который держал школу неподалеку Грушковки. Потом поступил в Одесское художественное училище, но бросил учебу из-за нехватки денег.

Некоторое время работал библиотекарем в родном селе. Рисовал плакаты, лепил и отливал декоративные скульптуры, обелиски и памятники погибшим воинам. Тайком реставрировал иконы для сельской церкви.

Фотографией заинтересовался еще в школе, но только в конце 1950-х достал современный фотоаппарат "Зоркий-2", благодаря которому и снимал повседневную жизнь деревни.

Недавно в сети публиковали фотографии сделанные сельським фотографом Захарием Кушниром в 1950-1970 годах. Он снимал родной село Рошиетич - теперь во Флорештском районе Молдовы, и окрестные села фотоаппаратом "Любитель". Архив из около 4 тыс. фотографий обнаружил студент-кинематографист Виктор Галушка. Они лежали в чемодане на чердаке заброшенного дома в Рошиетиче. С разрешения дочери фотографа Галушка взялся восстанавливать пленки, на что потратил 3 года.