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вторник, 08 сентября 2020 15:25

Жили надеждой на лучшее - опубликовали архив сельского фотографа 1950-1970 годов
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Показали снимки молдавских селян, сделанные фотографом-любителем в 1950-70 годах
Фото: zaharia.md
Показали снимки молдавских селян, сделанные фотографом-любителем в 1950-70 годах
Показали снимки молдавских селян, сделанные фотографом-любителем в 1950-70 годах
Показали снимки молдавских селян, сделанные фотографом-любителем в 1950-70 годах
Показали снимки молдавских селян, сделанные фотографом-любителем в 1950-70 годах

Показали фотографии, сделанные сельським фотографом Захарием Кушниром в 1950-1970 годах. Он снимал родной село Рошиетич - теперь во Флорештском районе Молдовы, и окрестные села фотоаппаратом "Любитель".

Архив из около 4 тыс. фотографий обнаружил студент-кинематографист Виктор Галушка. Они лежали в чемодане на чердаке заброшенного дома в Рошиетиче. С разрешения дочери фотографа Галушка взялся восстанавливать пленки, на что потратил 3 года. В 2019-м работы выставляли в Румынии и Молдове. Оцифровали их недавно, передает Cameralabs.

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На фотографиях можно увидеть яркую жизнь молдавских крестьян, будни колхозников, свадьбы и семейные портреты.

Опубликовали фото жителей Бессарабии в конце XIX - начале XX вв. В 1897 году в Бессарабской губернии, включавшей в себя всю нынешнюю Молдову и часть современных Одесской и Черновицкой областей, проживали 1,9 млн человек.

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