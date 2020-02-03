Молдаване, цыгане и евреи - с кем украинцы делили Бессарабию 120 лет назад

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Показали фото жителей Бессарабии в конце XIX в начале XX в.

В 1897 году в Бессарабской губернии, включавшей в себя всю современную Молдавию и часть современных Одесской и Черновицкой областей, проживало 1,9 млн человек, пишут Хроники прекрасной эпохи.

Около 47,6% населения губернии составляли молдаване. Украинцев было около 19,6%. Назывались русняками, галициянамы или райлянами. Россияне региона - 8%, были преимущественно военными, чиновниками и старообрядцами. Существовали незначительные вкрапления немецких и болгарских колонистов. Также в Бессарабской губернии проживало 17,7 тыс. цыган, их центром была вотчина Миклеушины у Кишинева. Огромную общину составляли евреи - 11.8% - преимущественно жители городов и поселков. Также в Бессарабии проживало 2,9% гагаузов.

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Населения Бессарабской губернии не только отличалось своим национальным разнообразием, но и делилось на отдельные классы, которые имели различные названия. Например землевладельцы резеши, и феодально зависимые но лично свободные крестьяне цараны.

Показали фото жителей Измаила Бесарабской губернии - теперь города Одесской области второй половины XIX в. По переписи 1897 года в Измаиле проживало 23,3 тыс. человек. Из них только 27% были грамотными. 19,3 тыс. жителей города были местными, то есть такими, которые родились в Измаиле. Другие - приезжие.