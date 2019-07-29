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понедельник, 29 июля 2019 17:48

Как выглядели жители Измаила в XIX в. - подборка фото
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Как выглядели давние жители Измаила
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Как выглядели давние жители Измаила
Как выглядели давние жители Измаила
Как выглядели давние жители Измаила
Как выглядели давние жители Измаила

Показали фото жителей Измаила - теперь Одесской области второй половины XIX в.

По переписи 1897 года в Измаиле проживало 23,3 тыс. человек. Из них только 27% были грамотными. 19,3 тыс. жителей города были местными, то есть такими, которые родились в Измаиле. Другие - приезжие, пишут Хроники Прекрасной Эпохи.

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По родному языку население Измаила делилось почти поровну. 8,2 тыс. разговаривало на украинском, 7,8 тыс. - на русском. Несколько тыс. - молдавской.

Вниманию читателей Gazeta.ua предлагаем цветные открытки одесской гавани, которые были сделаны в 1900-1914-х.

Обживать тамошнее побережье Черного моря начали в V в. до н.э. Тогда на месте современного центра Одессы существовало древнее греческое поселение Гавань Истриан. Остатки этой колонии застроены современным Приморским бульваром.

Позже был поселок Хаджибей. Его в конце XVIII в. завоевали войска Российской империи. Тогда поселение переименовали в Одессу.

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