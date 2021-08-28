Хотинскую крепость захватили за день

 
Ексклюзивы
1/5
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
1 Просмотров: 828
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 855
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 4266
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 10278
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 882
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 522
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 639
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1701
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 963
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 603
Фото
Все фото
6
11
13
17
5
Показали скудную жизни пенсионеров в СССР - подборка фото
Показали скудную жизни пенсионеров в СССР - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Украина стала независимой
Украина стала независимой
Видео
Все видео
На строительстве завода нашли древнее поселение
На строительстве завода нашли древнее поселение
Нашли печать князя с изображением святых
Нашли печать князя с изображением святых
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В столице снесли историческую усадьбу
В столице снесли историческую усадьбу
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 900
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1557
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1206
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1692
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 324
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
понедельник, 30 августа 2021 08:20

Хотинскую крепость захватили за день

  Комментировать
Хотинскую крепость захватили за день
Хотинскую крепость с турками русская армия захватила за два дня. Турецкое войско капиталювало. Фото: itinery.com

Российские войска захватили турецкую крепость Хотин, теперь это Черновицкая область, 30 августа 1739-го. Битва под Ставчанами завершилась победой русской армии.

Русско-турецкая война началась в 1736-м. Три года война шла с переменным успехом, но к началу 1739-го наметился перелом. Российский главнокомандующий генерал-фельдмаршал Христофор Миних развернул наступление на Молдавию. Главнокомандующий турецкой армией Вели-паша сосредоточил на позициях у Ставчан и крепости все войска. Армия достигала размера в 70-90 тыс. человек. Артиллерия армии состояла из 70 пушек. Русская армия насчитывала 61 тыс. человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В крепости в Каменец-Подольском разместили штаб русского фронта

Российские войска пошли в атаку. Турецкая армия, потеряв около 1000 человек убитыми и 50 орудий, в панике отступила к Пруту и ​​Дунаю. Разгром был полный, турецкая армия была рассеяна. Победителям достались 19 медных пушек, 4 мортиры, флаги, большое количество повозок с продовольствием. Следствием поражения турецкой армии была капитуляция крепости Хотин 30 августа. В сентябре российская армия заняла большую часть Молдавии.

Стамбул пригласил врагов к мирным переговорам, и все решили не продолжать эту войну. 29 сентября 1739-го заключен Белградский мир, по которому к России отошел Азов.

Казацкая флотилия под предлогом запорожского гетмана Якова Бородавки-Нероди 9-го августа 1620-го двинулась на Стамбул. Запорожцы разгромили часть гарнизона и ограбили пригород. Некоторые архивные документы утверждают, что страх перед казаками был настолько велик, что турецких матросов приходилось бить палками чтобы заставить сойти на галеры и выйти против украинских чаек.

Потери казаков были небольшие, на Сечь забрали несколько сотен освобожденных рабов. Когда Сагайдачный вернулся из Варшавы в казацкое войско под Хотин, Якова Бородавка обвинен в военных просчетах и ​​он лишен гетманской булавы в пользу Сагайдачного.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хотинскую крепость захватили за день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Хотинскую крепость захватили за день

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 9478
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 8604
Названа дата возвращения Ломаченко
Названа дата возвращения Ломаченко
 1 Просмотров: 6786
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 1 Просмотров: 5616
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
7
 Просмотров: 4275
История
В Скандинавии откопали захоронение римского воина
В Скандинавии откопали захоронение римского воина Просмотров: 135
Украина готовится отвоевывать Крым, мифы о шароварах и обмене веществ: 5 блогов недели
Украина готовится отвоевывать Крым, мифы о шароварах и обмене веществ: 5 блогов недели
 1 Просмотров: 432
Показали скудную жизни пенсионеров в СССР - подборка фото
Показали скудную жизни пенсионеров в СССР - подборка фото
6
 Просмотров: 3879
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 8595
Испытали атомную бомбу
Испытали атомную бомбу
 1 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
26
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
4
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
2
Въезд автомобилей с номерными знаками Приднестровья запретят
2
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
1
Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским
Голосов: 367
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть