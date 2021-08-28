Хотинскую крепость захватили за день

Хотинскую крепость с турками русская армия захватила за два дня. Турецкое войско капиталювало. Фото: itinery.com

Российские войска захватили турецкую крепость Хотин, теперь это Черновицкая область, 30 августа 1739-го. Битва под Ставчанами завершилась победой русской армии.

Русско-турецкая война началась в 1736-м. Три года война шла с переменным успехом, но к началу 1739-го наметился перелом. Российский главнокомандующий генерал-фельдмаршал Христофор Миних развернул наступление на Молдавию. Главнокомандующий турецкой армией Вели-паша сосредоточил на позициях у Ставчан и крепости все войска. Армия достигала размера в 70-90 тыс. человек. Артиллерия армии состояла из 70 пушек. Русская армия насчитывала 61 тыс. человек

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Российские войска пошли в атаку. Турецкая армия, потеряв около 1000 человек убитыми и 50 орудий, в панике отступила к Пруту и ​​Дунаю. Разгром был полный, турецкая армия была рассеяна. Победителям достались 19 медных пушек, 4 мортиры, флаги, большое количество повозок с продовольствием. Следствием поражения турецкой армии была капитуляция крепости Хотин 30 августа. В сентябре российская армия заняла большую часть Молдавии.

Стамбул пригласил врагов к мирным переговорам, и все решили не продолжать эту войну. 29 сентября 1739-го заключен Белградский мир, по которому к России отошел Азов.

Казацкая флотилия под предлогом запорожского гетмана Якова Бородавки-Нероди 9-го августа 1620-го двинулась на Стамбул. Запорожцы разгромили часть гарнизона и ограбили пригород. Некоторые архивные документы утверждают, что страх перед казаками был настолько велик, что турецких матросов приходилось бить палками чтобы заставить сойти на галеры и выйти против украинских чаек. Потери казаков были небольшие, на Сечь забрали несколько сотен освобожденных рабов. Когда Сагайдачный вернулся из Варшавы в казацкое войско под Хотин, Якова Бородавка обвинен в военных просчетах и ​​он лишен гетманской булавы в пользу Сагайдачного.