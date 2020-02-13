Гробы из глины и детские скелеты - обнаружили необычные захоронения

Археологи раскопали 83 древние гробницы в провинции Умм аль-Хальджан на севере Египта. Находки датируются IV тыс. до н.э.

Могильники представляют собой вырубленные в песчанике овальные ямы с глиняными гробами. Скелеты, среди которых встречаются и детские, похоронены в согнутом положении. Гробницы принадлежали представителям цивилизации Нижнего Египта. В сопровождение покойникам клали погребальные аксессуары в виде ракушек, золотых и каменных украшений, гончарные изделия. Об этом пишет пресс-служба Министерства древностей Египта.

Также исследователи раскопали гончарные печи и остатки кирпичных зданий. Рассчитывают найти еще больше захоронений.

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Автор: antiquities.gov.eg Обнаружили захоронение жителей Нижнего Египта, которым около 6 тыс. лет

Автор: antiquities.gov.eg Обнаружили захоронение жителей Нижнего Египта, которым около 6 тыс. лет

Автор: antiquities.gov.eg Обнаружили захоронение жителей Нижнего Египта, которым около 6 тыс. лет

Археологи обнаружили ямы с отрубленными руками без скелетов в бывшей столице древнего Египта Аварисе. Их нашли во дворце фараона Хаяна Гиксоского. В XVIII-XVI в. до н.э. западно-азиатский народ гиксосов захватил Северной Египет.