Под охраной кобры из золота - натолкнулись на запечатанные захоронения царских казначеев и жрецов

Фото: thehistoryblog.com

Археологи обнаружили 16 гробниц первосвященников бога Тота в районе Аль-Горейфа, Египет. Рядом со жрецами хоронили и членов их семей.

Всего гробницы хранят 20 саркофагов позднего периода - 664-399 гг. до н.э. Пять саркофагов сделаны из камня и имеют иероглифы, остальные 5 изготовлены из дерева и сохраняют имена владельцев, сообщает The History Blog.

Один из известняковых саркофагов имеет надпись посвященную богу мудрости и письма Тоту или Джехути, которого часто представляли в образе бабуина. Предыдущие раскопки обнаружили на этом месте остатки тысяч священных мумификовании птиц ибисов и бабуинов. Именно это позволило предположить, что гробницу построили для жрецов бога.

Один из саркофагов принадлежал сыну Псамтика, управляющего королевской казны и священнику Осириса и Нут. Второй посвящен Гору и украшен изображением богини Нут, что раскидывает крылья. Еще один саркофаг принадлежит Дьеду и особенно важнен из-за надписи: королевский казначей, носитель печатей Нижнего Египта и единственный спутник фараона.

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Рядом с саркофагами археологи обнаружили и канопы - сосуды для хранения органов мумифицированных. Также около 10 тыс. фаянсовых статуэток - ушебти, большинство из которых хранили имена умерших, и 700 амулетов, в частности обереги в виде скарабеев. Обнаружили и крылатую кобру из чистого золота. Египтяне верили, что такие статуэтки становятся слугами в загробной жизни.

Погребения с четырьмя детскими мумиями обнаружили археологи на территории храмового комплекса Гебель-эс-Сисили на юге Египта. Мумифицированным детям от 4 до 9 лет. Детское кладбище не трогали расхитители гробниц.