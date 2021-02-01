Голливудский фильм основал праздник

По поведению разбуженного сурка угадывали погоду на несколько недель. Фото: https://znaj.ua

В США впервые отметили как официальный праздник День сурка 2 февраля 1886-го. Пытаються разбудить от спячки сурка, который якобы может предвещать погоду.

Еще в Римской империи отмечали День ежа. Древние римляне угадывали по поведению разбуженного ежа погоду на несколько недель. Первое упоминание о Дне Сурка в США было в 1841 году. Сурки там более популярны животные за других. Американскому сурку из города Панксатони, штат Пенсильвания, дали имя Большой Фил.

Ежегодно утром 2 февраля в Панксатоне собираются тысячи зрителей и ждут, какую погоду возвестит сурок в этот раз. Фила вытаскивают из норы и он делает свой прогноз. Если он видит свою тень - значит, будет еще несколько морозных недель. Но если день пасмурный, сурок не видит тени - идет ранняя весна.

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Согласно статистике, предсказания Фила неправильные. Прогноз сурка сбылся лишь в 39% случаях.

Фил прославился благодаря романтической комедии 1993 года "День сурка". Этот популярный голливудский фильм способствовал распространению празднования Дня сурка в разных странах.

В Украине есть два бабаки-"метеорологи" - слободской Тимка и галицкий Мишка.

Ледокол "Адмирал Макаров" 26 октября 1988-го пробил лед в замерзшей лагуне Чукотского моря недалеко американского городка Барроу, чтобы спасти китов. Американцы потратили на операцию по спасению $5,5 млн.