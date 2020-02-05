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воскресенье, 09 февраля 2020 08:20

Голливудский бульвар стал убежищем для проституток и наркоманов

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Голливудский бульвар стал убежищем для проституток и наркоманов
Звезды знаменитостей размещены на Аллее Славы в Голливуде. Фото: ВВС

На Аллее славы Голливуда на северо-востоке Лос-Анджелеса 9 февраля 1960-го установили первые восемь звезд на тротуаре на Голливудском бульваре и Вайн-стрит. Это были звезды известных в то время киноактеров - Оливии Борден, Престона Фостера и других.

За два года до того владельцы кинокомпании Anesco Construction Co Гарри Томпсон и Гордон Маквильямс решили привлечь туристов в Голливуд. За выдающиеся достижения в кино, театре или радио знаменитостям дарили именную звезду на бульваре. Внутри - имя лауреата бронзовыми буквами, под которыми круглая бронзовая эмблема с указанием категории, по которой лауреат получил звезду. Они вынесли на всеобщее обозрение свое предложение, оно получила поддержку. Торговая палата Голливуда выбрала 1558 имен из мира радио, телевидения, кино и звукозаписи, которые должны были стать первыми лауреатами Аллее.

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в конце 1960-х Голливудский бульвар стал убежищем для проституток и наркоманов, поэтому хотя комитет Аллее Славы продолжал свое существование, более чем за десятилетие не было добавлено ни одной новой звезды. 7 мая 1978 Лос-Анджелес добавил Аллею Славы в список историко-культурных памятников в Голливуде. Награжденные по новым правилам должны были появиться на Аллее славы во время церемонии а также заплатить взнос на содержание аллеи. В настоящее время там более 2600 персональных звезд знаменитостей, ежегодно открывают десятки новых.

Гигантскую фабрику грез, одну из старейших и самых известных киностудий не только Америки, но и всего мира создал немецкий эмигрант Карл Леммле. 8 июня 1912 в Лос-Анджелесе основана киностудия Universal, которая до 1925 года была самой кинокомпанией США.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
февраля

Голливудский бульвар стал убежищем для проституток и наркоманов

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