Гетман возглавил восстание казаков

1647-го Хмельницкий начал подготовку народного восстания. Художник Ю. Саницький

Богдан Хмельницкий 18 апреля 1648-го прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к восстанию против шляхты. В этом году началась национально-освободительная война украинского народа.

Хмельницкого считают одним из самых выдающихся руководителей за всю историю украинского государства. Годы пребывания Богдана Хмельницкого у власти историки характеризуют периодом расцвета.

Он родился 1595-го в семье чигиринского сотника. В юношеские годы учился во Львовском иезуитском коллегиуме. Молодым отправился в ряды казацкого войска. Богдан Хмельницкий был женат трижды, имел двух сыновей и четырех дочерей. 1647-го Хмельницкий начал подготовку народного восстания против польского господства в Украине. Привлек на свою сторону низовое казачество, захватил Никитинскую Сечь - вблизи современного города Никополя. Там и был избран гетманом.

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Узнав, что Хмельницкий готовит восстание, правительство Речи Посполитой отправил против него гетманов Николая Потоцкого и Мартина Калиновского с войсками. 12-тысячное войско поляков пришло на Желтые Воды, сейчас Днипропетровищина.

Крымские татары, с которыми Хмельницкий заключил соглашение, напали на их лагерь. Со стороны Хмельницкого в битве приняли участие 8 тыс запорожских казаков, полторы тысячи восставших против поляков реестровых казаков и 1 тыс крымских татар. Армия Потоцкого не получила подкрепления. Получили поражения в битве.

Битва под Желтыми Водами стала первой победой восставших казаков над Речью Посполитой. Вдохновленные победой, войска Хмельницкого в конце мая 1648-го разбили поляков в битве под Корсунем.

Гетман Богдан Хмельницкий 28 сентября 1651-го подписал с поляками Белоцерковский мир. В июле под Берестечком закончилась величайшая битва освободительной войны 1648-1654 годов. Это бой между Войском Запорожским с польской армией Яна ИИ Казимира. Хмельницкий был вынужден принять дискриминирующий мир.