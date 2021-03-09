Французы захватили территорию в Африке

Первым губернатором Берега Слоновой Кости стал француз Луи Бинжер 1892-го. Картина с Публичнаои библиотеки Нью-Йорка

Территория в южной части Западной Африки под названием Берег Слоновой Кости 10 марта 1893-го стала французской колонией. Сейчас это Республика Кот-д'Ивуар.

Первые европейцы появились в южной части страны в конце XV в. Племена пигмеев, жившие там, постоянно восставали. Колонизация началась с появлением французских миссионеров. С конца XVII в. французы стали оседать в разных частях побережья. Их суда патрулировали прибрежные воды.

В 1893-м первым губернатором стал француз Бинжер. Населения новой колонии не хотело признавать правителей. Постоянно продолжались массовые выступления народа против французив. На севере колонии действовали военные отряды народов аньи, баулы, аби, гуро. К 1915 году французам удалось подавить массовые восстания и утвердить свою власть.

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Французские колонисты развивали заготовку красного дерева, добычу алмазов, золота, марганца. Высаживали кофе, какао, ананасы, хлопчатник.

На плантациях работали темнокожие рабочие и из соседних стран. После Второй Мировой войны начался массовый антиколониальное движение. Создана Демократическая партия Берега Слоновой Кости, председателем которой стал Уфуэ-Буаньи. В 1960-м страна Кот д'Ивуар стала независимой.

На побережье Австралии 18 января 1788-го появились британские поселенцы. Эти люди основали первое на континенте поселение европейцев - Сидней.