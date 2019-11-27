Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

 
Ексклюзивы
1/5
Социолог сказал, что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Социолог сказал, что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Просмотров: 307
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 783
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 846
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1188
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 846
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1017
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11340
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1701
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
18
10
23
39
27
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Со взрослыми взглядами и без игрушек - какими были дети в 1930-х годах
Со взрослыми взглядами и без игрушек - какими были дети в 1930-х годах
Как выглядел приют для раненых сечевых стрельцов - подборка фото
Как выглядел приют для раненых сечевых стрельцов - подборка фото
Ели суп из шишек и коры - украинцы вспоминают погибших во время голода
Ели суп из шишек и коры - украинцы вспоминают погибших во время голода
&quot;Память, что спасает&quot; - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора
"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора
Видео
Все видео
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6372
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2808
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2304
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1143
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 08:20

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

  Комментировать
Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз
Британский музыкант Элтон Джон помогал Джону Леннону записывать альбом. Фото: тownsquare.media

Экс-солист The Beatles 34-летний Джон Леннон выступил на сцене в последний раз 28 ноября 1974 года. Это произошло в нью-йоркском зале "Мэдисон Сквер Гарден". Через 6 лет певец погиб.

Основатель и вокалист популярной рок-группы ХХ века Beatles Джон Леннон незадолго до этого покинул Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра и отошел от музыкального бизнеса. Проводил со своей семьей - женой и сыном Шоном.

Британский музыкант 27-летний Элтон Джон того года помогал Леннону записывать альбом "Walls and Bridges". Музыканты поспорили, что если одна из песен точно станет хитом, то экс-битл выступит во время концерта Элтона Джона в США. Элтон Джон победил и Леннон впервые за год вышел на сцену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художник стал миллионером

Они вместе исполнили три песни: Whatever Gets You Through the Night, Lucy in the Sky with Diamonds и I Saw Her Standing There.
После концерта Леннон больше не выступал на сцене. У пары родился сын Шон. Только через 6 лет выпустил последний альбом "Double Fantasy" и запланировал гастроли.

Но 8 декабря 1980 в Нью-Йорке в Леннона с близкого расстояния выстрелил из револьвера фанат Марк Дэвид Чепмен. Музыкант умер в больнице. Запись последнего концертного выступления Джона Леннона жена Йоко Оно показала через 6 лет после его смерти.

В Париже открыли первую выставку художника-сюрреалиста 25-летнего Сальвадора Дали 20 ноября 1929-го. Через несколько лет Сальвадор Дали становится популярным художником и миллионером.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 36792
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 17262
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 15130
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 12465
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 10620
История
В Украине нашли могилы польских военных
В Украине нашли могилы польских военных 1 Просмотров: 252
Во время строительства торгового центра раскопали храм и яму с костями, которым 5 тыс. лет
Во время строительства торгового центра раскопали храм и яму с костями, которым 5 тыс. лет Просмотров: 486
"Маруся Чурай" Лины Костенко нашла в плацкартном вагоне поезда "- Мила Иванцова
"Маруся Чурай" Лины Костенко нашла в плацкартном вагоне поезда "- Мила Иванцова
 Просмотров: 54
Застрелили владыку украинской церкви
Застрелили владыку украинской церкви
 Просмотров: 2223
"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села
"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села
 1 Просмотров: 6714
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
4
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
2
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут
2
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
2
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"
Голосов: 221
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua