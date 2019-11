Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Британский музыкант Элтон Джон помогал Джону Леннону записывать альбом. Фото: тownsquare.media

Экс-солист The Beatles 34-летний Джон Леннон выступил на сцене в последний раз 28 ноября 1974 года. Это произошло в нью-йоркском зале "Мэдисон Сквер Гарден". Через 6 лет певец погиб.

Основатель и вокалист популярной рок-группы ХХ века Beatles Джон Леннон незадолго до этого покинул Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра и отошел от музыкального бизнеса. Проводил со своей семьей - женой и сыном Шоном.

Британский музыкант 27-летний Элтон Джон того года помогал Леннону записывать альбом "Walls and Bridges". Музыканты поспорили, что если одна из песен точно станет хитом, то экс-битл выступит во время концерта Элтона Джона в США. Элтон Джон победил и Леннон впервые за год вышел на сцену.

Они вместе исполнили три песни: Whatever Gets You Through the Night, Lucy in the Sky with Diamonds и I Saw Her Standing There.

После концерта Леннон больше не выступал на сцене. У пары родился сын Шон. Только через 6 лет выпустил последний альбом "Double Fantasy" и запланировал гастроли.

Но 8 декабря 1980 в Нью-Йорке в Леннона с близкого расстояния выстрелил из револьвера фанат Марк Дэвид Чепмен. Музыкант умер в больнице. Запись последнего концертного выступления Джона Леннона жена Йоко Оно показала через 6 лет после его смерти.

